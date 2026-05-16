С какими мужчинами женщины чаще хотят секса

Ученые пришли к выводу, что сексуальное желание женщин может напрямую зависеть от того, насколько справедливо в семье распределены домашние обязанности. Исследование опубликовал научный журнал The Journal of Sex Research.

© Московский Комсомолец

Авторы исследования выяснили, что женщины чаще испытывают сексуальное влечение к партнеру, если мужчина активно участвует в бытовых делах — убирается, моет посуду, выносит мусор и берет на себя часть повседневных обязанностей.

В исследовании приняли участие почти тысяча человек. Ученые изучили данные двух отдельных опросов. Первый проводился среди 163 пар во время пандемии COVID-19. Во втором после пандемии участвовали еще 617 человек.

Выяснилось, что особенно сильная связь между бытовым равенством и сексуальным желанием наблюдалась у женщин, которые придерживаются современных взглядов на отношения и считают важным равное распределение обязанностей. Если большая часть домашних дел ложилась на женщину, уровень сексуального желания заметно снижался.

По данным исследования, сильнее всего на либидо влияли ситуации, когда женщинам приходилось одновременно заниматься уборкой, финансовыми вопросами и заботой о детях. Авторы работы отметили, что распределение домашних обязанностей играет важную роль в эмоциональном и интимном восприятии партнера.

При этом среди женщин с более традиционными взглядами подобной зависимости почти не обнаружили. Исследователи также обратили внимание на еще одну особенность: мужчины, которые чаще занимались уборкой и домашними делами, сами сообщали о более высоком сексуальном влечении к партнерше.