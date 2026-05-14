Россиянам объяснили, сможет ли нейросеть заменить психолога

Искусственный интеллект не способен полностью заменить психолога, но может быть полезен в ряде ситуаций, когда требуется психологическая поддержка. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница школы нейросетей Ксения Баранова.

По словам специалиста, ИИ хорошо справится с разъяснением психологических терминов или поможет совладать с эмоциями, когда общение с живым психологом невозможно.

«Нейросети умеют выслушивать без осуждения в 3 часа ночи, когда любой живой человек уже спит. Они могут помочь сформулировать тревогу, структурировать мысли, могут объяснить простым языком, что сейчас у вас тревожное состояние, или могут простыми словами объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, например. И это колоссальная ценность для тех, кто вообще никогда не обращался за подобного рода помощью. Эффект есть, но он не равен терапии», — объяснила Баранова.

Эксперт отметила, что полностью полагаться на ИИ в качестве психолога нельзя из-за сопутствующих рисков: нейросеть генерирует правдоподобный ответ, который с большей долей вероятности понравится собеседнику, и может поддержать деструктивные тезисы.

«Нейросеть не помнит содержание предыдущих сессий, если не была специально настроена. Она не замечает, как изменился ваш голос, не чувствует напряженных пауз, например. Она генерирует правдоподобный ответ, и это не то же самое, что понимание. Нейросеть не способна поставить диагноз и не несет юридической ответственности. Например, в таких тяжелых случаях, как наличие суицидальных мыслей, тяжелая хроническая депрессия и другие подобные состояния, полагаться на искусственный интеллект опасно», — добавила основательница школы.

Специалист подчеркнула, что ИИ помогает увидеть себя со стороны и решить, что делать дальше.