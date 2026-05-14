Пять ошибок, которые делают мужчины при выборе подарка

Модный эксперт Наталья Семенова перечислила пять главных ошибок мужчин при выборе подарка. Комментарий арт-директора бренда Michel Kataná попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам собеседницы, часто мужчина дарит женщине то, что пригодилось бы ему самому, или полезные для быта вещи.

«Новый гаджет, мощный фен, набор инструментов или колонку — то, что не будет пылиться без дела. Но женское восприятие устроено иначе — для женщин подарок должен вызывать эмоции, а не просто решать бытовую задачу», — пояснила она.

Кроме того, нередко мужчины игнорируют желание женщины, пытаясь удивить ее любой ценой, считает Семенова. В попытке сделать сюрприз дарители категорически отказываются слушать намеки и прямые просьбы, тем самым лишая женщину действительно желаемого презента.

Еще одна распространенная ошибка — экономия на главном или переплата за ненужное. Лучше купить один качественный предмет, чем мешок мелочей. При этом не следует переплачивать за бренд, не узнав реальных предпочтений женщины Наталья Семенова.

Эксперт также напомнила о важности заранее продумывать покупку подарка.

«Продуманный — необязательно дорогой. Например, вы дарите ей ленту из натурального шелка — не просто отрезок ткани, а аксессуар, которым можно перевязать хвост, повязать на шляпу или украсить ручку любимой сумки», — уточнила она.

В заключение Семенова призвала не дарить подарок, кричащий о личных желаниях.

«Мужчина дарит женщине абонемент в спортзал с намеком или покупает форму для выпечки, потому что ему хочется домашних пирожков. Такой подарок не про заботу, а про личные интересы дарителя», — подытожила арт-директор.

