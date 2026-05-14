Психолог рассказал, почему вы не чувствуете себя отдохнувшим после выходных

Психолог Юлия Харитонова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему вы не чувствуете себя отдохнувшим после выходных. Возможно, под привычным лозунгом «лучший отдых — переключение деятельности» вы забили каникулы миллионом активностей, ведь надо и по музеям пройтись, и ко всем близким съездить, и в соседний город на экскурсию.

© Чемпионат.com

«Смена впечатлений и разные активности — это здорово. Они действительно могут заряжать энергией, перезагружать. Но важно проанализировать, какие именно занятия вам помогают отдохнуть, а какие, напротив, дополнительно перегружают. Все ли вы подбираете под себя или просто под словом «надо», — сказала эксперт.

Обратите внимание, падает ли ваша энергия в зависимости от того, с кем вы были или что делали. Например, праздник в шумном месте с ярким светом. Вы можете мягко и деликатно сказать «нет» таким занятиям и людям, которые отнимают вашу энергию. И не критикуйте себя, если вам хочется просто пару дней побыть ленивцем в пледе, с сериалом и вкусным чаем. Замедление тоже важная часть отдыха.