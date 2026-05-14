Психотерапевт ответил, как фриланс бьет по психике

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что фриланс может усиливать стресс и повышать риск выгорания, если человек не выстроил режим и личные границы.

© globallookpress

В беседе с РИАМО она отметила, что гибкий график и возможность выбирать проекты дают ощущение свободы, но одновременно создают дополнительные психологические нагрузки. По словам специалиста, фрилансерам часто приходится совмещать роли исполнителя, менеджера и бухгалтера, а рабочий день из-за этого становится размытым.

Крашкина добавила, что среди частых последствий такого формата работы — тревога из-за нестабильного дохода, страх остаться без заказов, чувство вины за отдых, бессонница и ощущение, что работа не заканчивается никогда.

Психотерапевт посоветовала фрилансерам соблюдать чёткий график, устраивать полноценные выходные, делать перерывы, поддерживать социальные связи и формировать финансовую подушку. При устойчивой тревоге, бессоннице или потере способности радоваться она рекомендовала обращаться за профессиональной помощью.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН заявила, что нейросети в медицине могут помогать специалистам быстрее обрабатывать данные, но не заменяют врача при постановке диагноза.