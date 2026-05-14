Специалист рассказал, почему не стоит «пинать» мужчину зарабатывать больше

Желание жить лучше, больше зарабатывать, покупать квартиру, менять машину и чаще путешествовать совершенно естественно. Именно поэтому в какой-то момент у многих женщин возникает вопрос: почему мужчина не стремится к большему?

А дальше все развивается по знакомому сценарию. Сначала осторожные разговоры о перспективах. Потом советы, сравнения, упреки, предложения взять еще одну работу или «наконец-то подумать о будущем». Кажется, что это забота о семье. Почему такое поведение чаще разрушает отношения, рассказала психолог и основатель школы семейных ценностей Евгения Александрова.

Почему это не мотивирует мужчину, а отталкивает

«Главная ошибка в этой ситуации — подмена ролей. Женщина незаметно становится для партнера "мамой": той, которая лучше знает, как правильно, куда двигаться, что исправить и где он недорабатывает. Она будто берет на себя функцию внутреннего начальника, коуча и контролера одновременно», — говорит Евгения Александрова.

Но ни один взрослый мужчина не хочет жить в позиции «маленького сына», которого направляют, подталкивают и постоянно оценивают. Даже если внешне он не спорит, внутри почти всегда возникает сопротивление. Там, где женщина рассчитывает увидеть благодарность за «мотивацию», мужчина часто чувствует давление, нарушение границ и желание дистанцироваться.

Проблема еще и в том, что прямое подталкивание редко дает тот результат, на который рассчитывает женщина.

«Упреки не рождают амбицию. Сравнения не включают желание действовать. А постоянные разговоры о том, что "можно было бы зарабатывать больше", воспринимаются не как поддержка, а как сигнал: "Ты недостаточно хорош". В ответ мужчина либо уходит в пассивную оборону, либо начинает спорить, либо еще сильнее замыкается в привычном ритме», — считает психолог.

По мнению Евгении Александровой, мотивировать мужчину в лоб вообще не нужно. Гораздо важнее другое: быть для него значимой женщиной, рядом с которой у него самого появляется желание расти, зарабатывать и улучшать качество жизни. Это уже не про давление, а про внутреннюю мужскую инициативу.

С чего стоит начать?

Во-первых, перестать придумывать за него бизнес-планы и устраивать скандалы на тему карьеры. Любой такой натиск только усиливает защиту.

«Мужчина слышит не заботу, а вторжение на свою территорию. Механизм здесь простой: когда человеку навязывают решение его жизни, он начинает сопротивляться уже не потому, что не хочет большего, а потому, что не готов подчиняться чужому давлению», — говорит Евгенния.

Во-вторых, женщине важно вернуть фокус на себя. Не «перепрошивать» мужчину на успех, а менять его ассоциации о себе. Не быть источником претензий, а становиться женщиной, рядом с которой хочется проявляться. Это означает заниматься своей жизнью, своим состоянием, уверенностью, достоинством, интересами, а не превращаться в постоянный контрольный орган при мужчине. Рядом с легкой, любящей и уважающей себя женщиной мужчина чувствует не давление, а вдохновение.

«Именно в этом месте начинается настоящий сдвиг. Не тогда, когда его пинают, а когда он сам хочет. Не из страха скандала, а из желания быть сильнее рядом с ценной женщиной. Поэтому главный вопрос здесь не в том, принимать ли мужчину "не пробивным", а в том, не разрушает ли сама женщина отношения попыткой переделать его силой», — говорит эксперт.

Иногда лучший способ повлиять на мужской рост — перестать тянуть его вверх руками и создать рядом с собой пространство, в котором он сам захочет подняться.