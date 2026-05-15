Эксперт предостерег от опасной ошибки во время анального секса

Сексолог Полина Девочкина заявила, что некоторые пары во время анального секса совершают одну ошибку, которая представляет серьезную опасность для здоровья. От нее она предостерегла в своем Telegram-канале.

Девочкина предупредила, что для анального секса не стоит использовать смазку с обезболивающими компонентами в составе. Она пояснила, что боль — это знак, сигнализирующий о необходимости остановиться, а с подобным лубрикантом неприятные ощущения можно не заметить.

По словам специалистки, для этой сексуальной практики существуют специальные анальные смазки, которые отличаются густотой и обеспечивают более сильное скольжение. Они бывают на силиконовой, водной или гибридной основе. В составе подходящего для анального секса лубриканта также должен быть заживляющий компонент, например, пантенол, добавила сексолог.

