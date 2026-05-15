Почему люди так любят истории о преступлениях

Жанр тру-крайм (истории о реальных преступлениях) стал масштабным культурным феноменом. Подкасты о серийных убийцах, похищениях и ограблениях стабильно лидируют по количеству просмотров и прослушиваний, сформировав вокруг себя преданную, преимущественно женскую аудиторию. Общественное мнение часто приписывает фанатам жанра нездоровое любопытство или скрытую тягу к жестокости. Однако новое исследование из Калифорнийского университета в Девисе, опубликованное в журнале Psychology of Popular Media, опровергает эти стереотипы.

© Телеканал «Наука»

Главный мотив — не кровь, а ответы

Ученые опросили 300 активных фанатов жанра, совместив классическое анкетирование со сложным ИИ-анализом текстовых ответов респондентов. Результаты показали, что основная масса людей слушает тру-крайм ради получения информации и понимания человеческой психологии.

Пользователи стремятся разобраться в деталях работы судебной системы и понять истинные мотивы преступников. Кроме того, детальное изучение чужих трагедий имеет прагматичный подтекст — это своеобразная «культура выживания». Слушатели анализируют ошибки жертв, чтобы извлечь уроки, почувствовать себя в безопасности и понять, как вести себя в критической ситуации.

«Фанаты тру-крайма хотят ответов, а не крови. Они ищут понимания, а не адреналинового прилива, как любители хорроров», — отмечает одна из авторов исследования София Рея.

Темная триада выбирает развлечение

Ситуация кардинально меняется, если рассматривать аудиторию через призму «темной триады» личностных качеств (неклинические проявления нарциссизма, психопатии и макиавеллизма). Люди с высокими показателями этих черт воспринимают жестокий контент совершенно иначе.

Личности с чертами психопатии (низкая эмпатия, поиск острых ощущений) включают тру-крайм подкасты ради... расслабления, отдыха и побега от реальности. Они также чаще используют этот контент как повод для социального взаимодействия в сети и ярче идентифицируют себя как фанаты жанра.

Нарциссические натуры ищут в историях о маньяках чистое развлечение и иногда триггер азарта. При этом они слушают подкасты реже остальных. Ученые предполагают, что нарциссы подсознательно ищут подтверждения собственного превосходства, мысленно переигрывая преступника или жертву.

Промежуточные итоги

Исследование доказывает, что аудитория тру-крайма не монолитна. Один и тот же подкаст удовлетворяет полярные психологические потребности: от базового стремления к безопасности до банального желания скоротать время.

Пока ученые осторожны в выводах о причинно-следственных связях: неизвестно, меняет ли тру-крайм психику людей, или же определенный склад характера изначально определяет выбор медиа-меню. В будущем исследователи планируют выяснить, повышает ли регулярное погружение в криминальный мир реальный уровень тревожности у слушателей.