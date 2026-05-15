Россияне стали чаще устраивать свидания без алкоголя

Россияне все чаще проводят свидания без алкоголя и хотят строить коммуникацию через уважение к границам партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказали главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева и медицинский эксперт фонда борьбы с инсультом ОРБИ Наталья Корявцева.

«Долгое время алкоголь на свиданиях воспринимался почти как обязательный «социальный посредник» — способ снять напряжение, быстрее почувствовать близость и справиться с неловкостью. Но сейчас мы видим постепенный сдвиг: все больше людей хотят строить контакт не через искусственное расслабление, а через ощущение психологической безопасности и настоящего интереса друг к другу», — рассказала эксперт.

Психолог добавила, что полученные данные позволяют судить и о еще одной позитивной тенденции: отказ от спиртного все чаще воспринимается не как ограничение, а как проявление осознанности, заботы о себе и уважения к границам другого человека.

«В результате исследования мы видим, что люди готовы подстраиваться под привычки партнера и поддерживать его в желании сократить употребление алкоголя. Это говорит о том, что отношения сегодня все меньше строятся вокруг идеи «подходить друг другу любой ценой» и все больше вокруг способности договариваться, учитывать ценности другого и вместе формировать общий образ жизни», — объяснила Каравайцева.

По данным исследования, большинство респондентов считают, что главное на свидании — комфортная обстановка и возможность непринужденно пообщаться.

«Исследование также показало готовность людей учитывать привычки партнера. Если потенциальный партнер негативно относится к алкоголю, — 44% женщин и 47,3% мужчин готовы отказаться от спиртного ради него. При этом большинство опрошенных выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него», — добавили аналитики.

Медицинский эксперт Корявцева отметила, что первое свидание — это всегда про искренность и настоящий контакт, и то, что люди все чаще выбирают его без алкоголя, говорит о реальном росте культуры здоровья в обществе.