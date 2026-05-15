Психолог объяснил, почему посещение музеев позитивно сказывается на психике

Посещение акции «Ночь в музее» полезно для психики. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы (ПКБ) №1 имени Алексеева Екатерина Дронова.

«Посещение музеев, выставок, экскурсий, в том числе в рамках акции "Ночь в музее", положительно сказывается на человеческой психике благодаря ряду механизмов, которые вроде бы незаметны, но играют большое значение в борьбе со стрессом и в профилактике выгорания», – сказала Екатерина Дронова.

Психолог отмечает, что такие мероприятия помогают снижать социальную изоляцию и расширяют наши коммуникативные возможности за счeт совместной деятельности и участия в групповых мероприятиях.

Также это стимулирует когнитивные способности и расширяет кругозор – у человека появляется возможность вырваться из привычного круга задач, узнать что-то новое, расширить свои представления о мире, искусстве и человеке.

Кроме того, психолог подчеркнула, что посещение такого рода мероприятий переключает внимание, тренируют его гибкость, помогают переместить фокус с внутренних процессов или негативных переживаний на внешние интересные факты и события.

«Созерцание архитектуры, искусства или природы активирует области мозга, которые связаны с положительными эмоциями, что способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и, наоборот, повышает уровень серотонина и дофамина – гормонов, являющихся естественными антидепрессантами», – добавила Дронова.

Посещение культурных мероприятий можно использовать как отличный способ снижать симптомы депрессии и тревоги, повышения интеллектуальной активности и креативности, а также как отдых и возможность совместного времяпрепровождения с близкими.

«Ночь в музее» – самая посещаемая из всех ночных акций столичного департамента культуры. Она проводится ежегодно с 2007 года и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году акция объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всей Москве.