Зумеры и миллениалы признались в своих страхах

84% поколения Z и 73% миллениалов хотели бы занять руководящую позицию в будущем, однако только 5% и 3% называют это главной карьерной целью. Основные препятствия на пути к лидерству — стресс, выгорание и риск потерять баланс между работой и личной жизнью. Такие данные содержатся в отчете Deloitte.

В Великобритании уже пятый год подряд стоимость жизни остается главной проблемой для 38% поколения Z и 42% миллениалов. 47% живут от зарплаты до зарплаты. Почти половина молодых специалистов (46% представителей поколения Z и 46% миллениалов) откладывают важные жизненные решения из-за финансовых ограничений. Более половины респондентов указывают, что доступность жилья влияет на карьерные решения.

Несмотря на финансовое давление, баланс между работой и личной жизнью остается главной карьерной целью для 20% поколения Z и 24% миллениалов, тогда как менее 5% стремятся к руководящим должностям как приоритетной цели. При этом примерно половина респондентов поделились, что боятся выгорания и стресса на руководящих должностях.

Большинство респондентов заявляют, что их психическое здоровье в порядке, но финансовые вопросы, здоровье семьи и долгие рабочие часы остаются источниками тревоги. Около трети (32% поколения Z и 27% миллениалов) заявили, что постоянно или большую часть времени находятся в состоянии стресса.

Искусственный интеллект воспринимается молодыми работниками как инструмент улучшения жизни: 82% представителей поколения Z и 81% миллениалов используют ИИ в повседневной работе, при этом оба поколения отмечают его положительное влияние на личную и профессиональную жизнь (до 88%). Сотрудники чаще имеют доступ к инструментам ИИ от работодателя и чувствуют себя уверенно, используя технологии для повышения эффективности и развития навыков.

Интересные выводы исследования

Оптимизм. 53% молодых людей верят в улучшение своих финансов (через год), хотя экономике в целом не верят.

Почти 30% молодых людей имеют вторую работу.

58% молодых людей страдают от перегрузки уведомлениями.

Поколение Z и миллениалы опасаются, что следующее поколение, выросшее на ИИ, потеряет социальные навыки, эмпатию и критическое мышление.

Ранее 51% опрошенных россиян называли стресс своим частым спутником. При этом 31% беспокоятся о будущем подрастающего поколения.