Как за три недели победить страх и начать жить

Страх потерять бизнес, остаться без денег или быть брошенным — эти мысли похожи на назойливых комаров, которые не дают уснуть. Как переключить мозг из режима паники в режим логики, почему без сна не работает ни один совет и что делать, если ваши худшие ожидания регулярно сбываются?

«Мы живем в режиме вечной готовности к апокалипсису. СВО. Санкции. Курс рубля. «Скоро все рухнет». Знакомо? Это не просто плохое настроение. Это тревога. Но не тот страх, когда из кустов выпрыгивает маньяк. Это страх вялый, фоновый. Он похож на стаю мелких, но очень назойливых комаров. Их много. Они кружат в голове как открытые программы на древнем компьютере. Система зависает, энергия уходит, а вы просто переживаете, вместо того чтобы жить», — отметила в комментарии RuNews24.ru психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

Что это — эволюционный механизм или уже патология?

Как поясняет эксперт, с точки зрения саногенного (оздоравливающего) мышления, страх — это наш естественный предохранитель. Он удерживает нас от опасных поступков: не трогать огонь, не заходить в тёмный переулок, не рисковать на высоте. Это нормальная адаптация. Однако грань истончается, когда контроль переходит к страху. Патология начинается в тот момент, когда уже не вы управляете эмоцией, а она диктует вам, как жить. Если тревога превращается в постоянный, беспроглядный фон и не отпускает ни на минуту — это прямой путь к психосоматическим заболеваниям.

«Кто виноват? Частично — медиа. Да простят меня коллеги, но погоня за охватами разгоняет негатив. Как только вы прочитали очередную страшилку, лимбическая система (центр паники в мозге) щелкает — и готово. Вы уже на крючке. Чем больше негативных образов, тем тяжелее ваши мысли и тем сильнее разгоняется нервная система».

Психолог рассказала о том, что делать с тревогой.

Возьмите тетрадку. Выпишите ВСЁ, что беспокоит. Потеряю бизнес? Умру с голоду? Меня бросят? Выписали на листочек. Зафиксировали. Страх из тумана превратился в строчку. Им можно управлять. Поймите про пессимизм. Это черта характера. Вы уверены: завтра будет хуже, чем сегодня. Откуда она? Когда ваши худшие ожидания регулярно сбываются. Но это фокус внимания. Если вы ищете только плохие новости — вы их найдете. Алгоритмы соцсетей подсунут вам еще. Начните пролистывать негатив. Сознательно. Сон — это святое. Если нервная система не отдыхает, она как перетянутая струна. Без сна все советы бесполезны. Вечерняя медитация. Не надо йоги в позе лотоса. За 15 минут до сна включили на телефоне спокойную музыку или расслабляющую практику. Воткнули наушники — и засыпаете. Мозг должен обнулиться. Правило хорошего дня. Каждый вечер отмечайте: что хорошего случилось? Даже если день был плохим, что-то хорошее всегда можно найти: вкусный чай, позвонил друг, кот не гадил в тапки. Обязательно запишите!

Эксперт предупреждает, что не стоит ждать перемен по щелчку пальца. Мозг — орган ригидный. Он любит привычное «плохо» больше, чем непонятное «хорошо». Потребуется 2-3 недели ежедневных упражнений (выписывание + медитация + поиск плюсов), чтобы мышление начало разворачиваться.