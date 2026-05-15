Назван «наркотик» у недолюбленных людей

Из-за травмы отвержения у них появляется потребность в «эмоциональных поглаживаниях».

© Unsplash

Теряя похвалу, такие люди испытывают «серьёзную внутреннюю пустоту», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Эмоциональные поглаживания для нас, как для людей, у большинства из которых существует травма недолюбленности и отвержения, являются наркотиком определённым. Когда мы это получаем, мы начинаем этого хотеть. Очень часто мы такую лесть искреннюю даже ищем в других людях. Мы даже окружаем себя такими людьми, которые могут нам это говорить и могут нам это состояние давать. Нам даже становится всё равно на то, что они при этом начинают нами пользоваться. Потому что у нас есть искренняя в этом потребность. Но если это потом у человека забрать, то у того человека, который это теряет, возникает серьёзная внутренняя пустота».

Ранее Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей и подростков. По словам психолога, необходимо точно обозначать, за что родитель поощряет своего ребёнка.