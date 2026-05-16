Почему мужчины за 40 все чаще обращаются к эзотерикам

В новостных каналах пишут о новом тренде: все чаще к магам и эзотерикам стали обращаться мужчины старше 40 лет. Среди их запросов — любовные привороты, а также гадания на личную жизнь и работу. Так ли это на самом деле, выясняла «Вечерняя Москва».

Чаще всего в представлении общественности клиентская база магов и эзотериков состоит из девушек и женщин. Они вроде бы охотнее обращаются к гаданиям на суженого, пытаются приоткрыть завесу будущего. Однако, судя по всему, эти стереотипы сегодня уже не работают.

Да, вопреки распространенному мнению, мужчины достаточно часто обращаются за эзотерическим и практиками, — рассказывает ясновидящая, ворожея, эксперт любовной и семейной магии Эльвира Тимофеева. — И так на самом деле было всегда. Никому не чуждо захотеть узнать уготованную ему судьбу. Различаются только пожелания клиентов.

Например, девушки, по словам ясновидящей, чаще обращаются по делам любовным — просят, скажем, прочитать мысли симпатичного юноши, узнать, кто их суженый. При этом сильные практики вроде приворотов — это выбор именно сильного пола.

Не все эзотерики делают привороты, — объясняет Эльвира. — Это опасно для человека, по отношению к которому практика направлена. Приворот, особенно сильный, убивает его волю.

Вне зависимости от того, действительно ли подобные заклинания работают, девушек чаще всего подобные риски останавливают. А вот мужчин, особенно тех, кому за 40, нет.

Дело в том, что такие клиенты уже не надеются найти «ту самую», — подчеркивает эзотерик. — А потому и готовы обратиться к самым сильным способам «заполучить» человека, который обладает всеми нужными в его представлении качествами.

Что интересно, семейные пары также ходят к магам и гадалкам. Здесь, кстати, тоже действует принцип «мальчики направо, а девочки — налево»: жены чаще всего просят у эзотериков сохранить брак, избавить супруга от зависимостей или улучшить финансовое положение. Самые частые запросы мужей касаются комфортного общения внутри семьи и улучшения интимных отношений.

Однако даже чаще, чем по любовным делам, мужчины обращаются за помощью в бизнесе или в работе, — подчеркивает Эльвира. — Есть даже отдельная услуга «приворожения» денег или успеха, которая пользуется большой популярностью у представителей сильного пола.

Надежда Синюгина, психолог, гештальт-терапевт:

Магическое мышление — это желание и готовность человека верить в то, что его мысли или определенные символические действия влияют на события окружающей действительности. К такому образу мышления особенно склонны люди, отказывающиеся принимать на себя ответственность за собственную жизнь, а также люди с высоким уровнем тревоги. Человек боится взять свою судьбу в свои руки, потому обращается к эзотерикам в надежде на благоприятный исход.

Понять себя и узнать будущее

Чаще всего, по словам магов и гадалок, люди хотят узнать именно о себе — о своем характере, о том, как они выглядят в глазах других, и о судьбе, которая им уготована. В числе самых популярных практик — астрология и нумерология. Люди обращаются к специалистам для составления психологического портрета, основанного на дате рождения;

Также очень распространены гадания — особенно на картах таро. Чаще всего просят дать ответы на вопросы о личной жизни. Иногда пытаются получить вполне конкретные ответы на житейские вопросы — например, чем закончится судебная тяжба;

Не все люди любят обращаться напрямую к гадалкам, однако некоторые практики можно провести и без их присутствия. Многие эзотерики продают свечи, «заряженные» на любовь, успех, удачу в каком-либо деле. По словам магов, расходится такой товар на «ура».

