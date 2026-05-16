Психолог назвала наиболее «токсичные» формы эмоционального насилия

К ним относятся газлайтинг, манипуляция чувством вины и демонстративное игнорирование.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Формы самого токсичного эмоционального насилия или эмоциональный шантаж. Это наш любимый газлайтинг. Это внушение другому человеку сомнений в том, что он адекватен. Сомнений в его картине мира, в его представлениях, в том, что он правильно трактует и считывает реальность. То есть тогда, когда человеку внушается, что то, как он видит, это вообще не так. Сюда же, кстати, относится патологическая ревность. Вторая — это виновность. Это тогда, когда человеку подселяется постоянное чувство вины. Я столько для тебя сделал, я всю жизнь на тебя положила, а ты неблагодарный. Дальше — пренебрежение и отвержение. Сейчас это происходит по принципу круговой блокировки, удаления переписки и игнорирования в сети. То есть я тебе не отвечаю, тебя не существует. То есть в принципе человека обнуляют. Это прямой акт агрессии».

Ранее Соловьёва назвала лесть «наркотиком» для недолюбленных людей. Из-за травмы отвержения у них появляется потребность в «эмоциональных поглаживаниях». Теряя похвалу, такие люди испытывают «серьёзную внутреннюю пустоту», отметила психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».