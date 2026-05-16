Эксперт назвал способы повысить стрессоустойчивость и самооценку

Надо выходить из зоны комфорта. А зачем? Почему нельзя много лет заниматься любимой работой или старым хобби, жить в квартире, где родился, общаться с друзьями детства и получать от всего этого удовольствие? Психотерапевт Сергей Мартынов объяснил "РГ", что происходит, когда мы долго остаемся в стабильных привычных условиях.

"В привычной и комфортной среде, где отсутствуют новые задачи, жизнь протекает предсказуемо. Мы любим и наслаждаемся тем, что делаем, но все чаще действуем автоматически, не замечая этого. Зона комфорта может стать местом отдыха после напряженного периода, но там не происходит ничего важного, и если этот период затягивается, то он может привести к деградации - физической, психической и интеллектуальной", - подчеркнул в интервью корреспонденту "РГ" Мартынов.

По его словам, выход из зоны комфорта становится необходимым шагом к развитию, и, как следствие, обогащению жизни человека эмоциями, чувствами, переживаниями. При этом, можно заниматься любимой работой и получать удовольствие от нее, но также важно находить новое, то, что будет вас развивать, мотивировать на освоение того, что ранее было недоступно - профессионально расти. Чтобы работа становилась источником вдохновения.

Однако не даром же наш мудрый народ говорит: не спи рыбак - проспишь путину. Не вырастая над собой, можно пропустить главные события своей жизни, которые бы могли изменить ее в лучшую сторону.

"Если работа для вас становится средством для того, чтобы просто спокойно провести время и не ведет вас к профессиональному росту, то это в итоге приводит и к выгоранию. Поэтому так важно себя подстегивать к тому, чтобы не засиживаться в зоне комфорта, а находить новые источники для мотивации и развития", - добавляет Сергей Мартынов - основатель Международного института психосоматического здоровья и поясняет: когда мы сталкиваемся с новым содержанием наш мозг начинает работать активнее, создавая новые нейронные связи.

Это способствует развитию новых навыков, и появлению новых возможностей для улучшения жизни. Преодоление трудностей помогает не только повысить выносливость и стрессоустойчивость, но и расширить наши границы, побороть страхи и адаптироваться к новой реальности. Новый опыт повышает самооценку и уверенность в себе, открывая осознание того, что мы способны на большее, чем думали ранее.

Впрочем, по словам Сергея Мартынова, выход из зоны комфорта не обязательно должен быть резким. Начинать можно с маленьких шагов, например, начать интересоваться тем, чего вы избегали ранее, подобрать новое увлечение, познакомиться с новым сообществом, прогуляться по незнакомым маршрутам, посетить новый город или местность, сделать то, чего вы раньше боялись, скажем, заговорить с незнакомым человеком.

"Выход из зоны комфорта, это длительный процесс. Представьте, сколько лет вы провели в своей привычной среде. Мозгу непросто воспринимать новое и непривычное, - размышляет психотерапевт. - Это можно сравнить со спортом: прогресс состоит из маленьких шагов и регулярных тренировок с увеличением нагрузки. Постепенно все новое становится более понятным и менее сложным. Важно понимать, что, оставаясь в привычном жизненном укладе и не выходя из зоны комфорта, мы не используем какие-то возможности для улучшения нашей жизни".

Однако психике необходим баланс между напряженным освоением нового и расслабленным наслаждением жизнью. Стремление к прогрессу вызывает стресс и должно быть уравновешено отдыхом для восстановления сил, резюмирует специалист.