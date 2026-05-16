Что такое судебный туризм и почему это нравится людям

Россияне увлеклись судебным туризмом — они ходят на открытые заседания ради «сериала в реальной жизни». «Вечерняя Москва» выяснила, почему людям это нравится.

В социальных сетях россияне делятся — мыльные оперы нервно курят в сторонке по сравнению с чужими судебными разбирательствами! Там разворачиваются сюжеты, которым позавидовал бы любой драматург. Порой даже не нужно куда-то ехать — самые громкие дела могут транслировать онлайн.

Бывали случаи, когда на открытые судебные заседания лично приходили простые граждане. Правда, редко. Чаще всего ходят студенты юрфаков или пенсионеры, — подчеркнул член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Психолог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Страхов объяснил: некоторые люди, наблюдая за чужими бедами с расстояния, часто думают о том, как им избежать подобных ситуаций.

Другие же просто ищут новые способы развлечений, поскольку это однозначно уникальное зрелище. Конечно, чужие проблемы делают собственную жизнь субъективно более стабильной: «У меня хотя бы такого нет». А еще в судебном процессе, особенно для неискушенного зрителя, есть эффект живого театра, где нет сценария и невозможно угадать финал, — подчеркнул эксперт.

Антрополог Робин Данбар писал, что обсуждение чужих дел — это древний эволюционный механизм, который помогал ориентироваться в социальной иерархии. Особенно в тревожные времена у людей есть запрос на справедливость. Они хотят видеть, что правда выясняется, а виновного находят.

И это вовсе не аморально. Кроме того, сами открытые заседания существуют именно для того, чтобы общество могло видеть, как государственная система решает вопросы. Главное — помнить, что вы наблюдаете не шоу, а жизненную ситуацию реальных людей, — отметил психолог.

В 1990-е и в начале 2000-х формат передач про судебные заседания попадал точно в боль эпохи, ведь у многих людей в то время накопился свежий личный опыт некоей несправедливости.

Я и сам после школы и института смотрел эти шоу. За условный час судья выслушивал, разбирался и выносил решение, — вспомнил психолог. — Зритель понимал, что справедливость достижима. Да и интернет был не у всех, а многие искренне хотели узнать, как устроено правосудие. Сюжеты этих передач почти всегда крутились вокруг тем, которые в обычной жизни обсуждать было не принято: измены, наследство, конфликты с начальством. По сути, это была своеобразная народная коллективная «терапия». К слову, сейчас эту функцию частично взяли на себя блогеры, реалити и те самые походы в суды. Формат изменился, а потребность осталась.

Иван Курбаков, юрист, правозащитник, член Ассоциации юристов России:

Когда люди начинают интересоваться тем, как работает правосудие, то создаются предпосылки для формирования более зрелого гражданского общества, способного контролировать деятельность судебной власти. Граждане начинают лучше понимать свои права и обязанности, а также механизмы их защиты. Но существует риск превращения судопроизводства в театральное зрелище. Участники процесса могут начать играть на публику. А судьи вынуждены учитывать не только юридические аспекты дела, но и возможную реакцию «зрителей». Это может приводить к искажению процесса, когда стороны начинают использовать зал суда как площадку для пиара. Потерпевшие могут чувствовать себя некомфортно, зная, что за ними наблюдают любопытные зрители.

Только факты

Первое гласное публичное судебное заседание в России состоялось в 1865 году. Для нужд суда переоборудовали трактир, поскольку у военного ведомства не было подходящего здания. Зал был переполнен, и даже на улице собрались толпы людей, желающих понаблюдать за процессом.

В конце 19 века жители Российской империи приходили посмотреть на судебные заседания с участием адвоката Федора Плевако, как в театр. Его называли «московским златоустом» за умение убеждать присяжных и воздействовать на аудиторию. В 2024 году даже вышел сериал «Плевако», рассказывающий о деятеле. Главного героя сыграл Сергей Безруков.

По словам юриста Ивана Курбакова, больше всего людей интересуют дела с общественным резонансом, где фигурируют известные личности. Популярны и дела, связанные с семейными спорами, особенно когда речь идет о разделе крупных состояний или по осуществлению опеки над детьми.

