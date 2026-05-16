Как донести до партнера необходимость парной терапии и когда она полезна

Многие пары идут к психологу примерно так же, как люди едут в автосервис с дымящимся двигателем: когда уже что-то откровенно разваливается. Хотя в идеале парная терапия нужна сильно раньше — не в момент эмоционального пожара, а когда отношения еще можно спокойно перенастроить, а не спасать из руин.

Проблема в том, что само предложение пойти к семейному психологу у многих вызывает примерно ту же реакцию, что и фраза «нам надо серьезно поговорить». Человек слышит не «хочу улучшить отношения», а «с тобой что-то не так». И дальше начинается оборона, сарказм или откровенная агрессия. Психолог Радмила Бакирова рассказала, кому и когда действительно нужно в терапию — и как убедить партнера в такой необходимости.

Парная терапия — это не суд и не поиск виноватого

Самый главный страх у людей обычно довольно примитивный: сейчас придет психолог и официально объявит, кто в паре токсичный идиот, а кто душнила и зануда. Из-за этого многие заранее воспринимают терапию как эмоциональный трибунал. На деле нормальная парная терапия устроена иначе, хороший специалист не ищет правого и виноватого.

«Его задача — увидеть, как именно устроена коммуникация между двумя людьми, потому что очень часто проблема не в одном плохом партнере, а в цикле поведения, где оба постепенно доводят друг друга до эмоционального истощения. Например, один уходит в молчание при конфликте, второй начинает давить еще сильнее, первый закрывается окончательно, второй впадает в панику и агрессию — и так по кругу годами. Со стороны это часто видно намного лучше, чем изнутри отношений», — говорит эксперт.

Парная терапия полезна не только на грани развода

Это вообще один из самых странных мифов — будто к психологу идут только пары, которые уже почти ненавидят друг друга, хотя на практике терапия нередко помогает как раз относительно нормальным отношениям, которые просто застряли в повторяющихся конфликтах.

Особенно полезной она бывает после рождения ребенка или измены, во время финансового кризиса, при хронических конфликтах, при переезде, эмиграции или сильном стрессе, с наступлением климакса или при сепарации детей — словом, практически в любой момент пути, который мы называем жизнью. Очень многие пары годами думают, что любовь прошла и завяли помидоры, хотя на деле у них просто накопилась эмоциональная усталость и исчез навык нормального контакта.

Иногда проблема вовсе не в любви

Пожалуй, одно из самых неприятных открытий в долгих отношениях — любовь сама по себе не делает людей автоматически совместимыми. Можно искренне любить друг друга — и при этом годами жить в разрушительной коммуникации.

«Например, один человек привык все обсуждать сразу, второй — сначала замыкаться и переваривать эмоции. Один вырос в семье, где кричали, второй — где вообще запрещалось выражать злость. В итоге любая бытовая тема внезапно превращается в эмоциональную войну — и терапия в этом смысле часто работает как переводчик между двумя разными психическими системами. Не романтично, зато очень практично — и иногда на сессиях выясняется, что люди вообще впервые за много лет спокойно слышат друг друга без попытки перебить, защититься или победить в споре», — рассказывает специалист по отношениям.

Самое важное — идти не чинить партнера, а спасать контакт

Вот где многие пары совершают фатальную ошибку — когда человек приходит в терапию с внутренним настроем, что вот сейчас специалист объяснит партнеру, как он неправ. После этого процесс обычно начинает буксовать почти сразу. Парная терапия работает только тогда, когда оба готовы хотя бы немного смотреть и на себя тоже — не с позиции вечной вины, а с позиции взрослой ответственности за отношения.

Самый полезный эффект хорошей терапии даже не в том, что люди перестают ссориться. Они начинают меньше бояться друг друга эмоционально, исчезает ощущение, что любой сложный разговор обязательно закончится катастрофой. А это, если честно, для многих современных пар уже почти роскошь.