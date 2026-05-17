Ученые выяснили, почему люди в толпе идут следом за незнакомцами

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало интересную особенность поведения людей в толпе. Анализ миллионов траекторий движения на Центральном железнодорожном вокзале Эйндховена (Нидерланды) выявил, что пассажиры, выходящие из поезда, очень часто выбирают тот же маршрут, по которому пошел человек перед ними — даже если этот путь заметно длиннее и менее удобный.

Как собирали данные

Ученые использовали современную систему 3D-отслеживания пешеходов, установленную под потолком над платформами. С марта 2021 по март 2024 года она зафиксировала более 30 миллионов траекторий движения, около 100 000 пассажиров. Датчики работали с высокой точностью — до 1 миллиметра — и фиксировали движение 10 раз в секунду, при этом не записывая изображения людей, чтобы сохранить анонимность.

Для анализа выбрали типичную ситуацию: пассажиры выходят из поезда и могут пойти либо коротким прямым путем к выходу, либо сделать небольшой крюк, обойдя киоск в центре платформы.

Чтобы исключить людей, которые идут группой (друзей или семью), исследователи разработали специальный алгоритм. Он учитывал расстояние между людьми, совпадение скорости и направление движения.

Главный результат

Оказалось, что люди демонстрируют очень устойчивую тенденцию следовать за незнакомцем, идущим впереди. Этот «эффект следования» проявлялся даже в тех случаях, когда выбранный маршрут был явно хуже по времени и расстоянию.

Авторы исследования отмечают, что такое поведение создает эффект снежного кома — когда одно решение быстро распространяется и целые цепочки людей начинают повторять один и тот же маршрут.

Почему мы идем за другими

В многолюдных местах человек постоянно находится в условиях неопределенности. Мы не всегда точно знаем, какой путь сейчас быстрее, поэтому мозг использует поведение окружающих как быстрый ориентир. Движение других людей становится для нас своеобразной социальной подсказкой: «Раз все идут туда — наверное, там лучше».

«Эти результаты показывают, как кратковременные, незначительные взаимодействия между незнакомыми людьми могут масштабно влиять на движение пешеходов. Это имеет серьезные последствия для управления толпами, городского планирования и более широкого понимания социального поведения в общественных местах» — заключили авторы.

Понимание такого поведения особенно важно для проектирования вокзалов, аэропортов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Если учитывать «эффект следования», можно лучше организовывать потоки, снижать заторы и повышать безопасность.

Работа дает ценное понимание того, как небольшие локальные взаимодействия между незнакомыми людьми формируют крупные коллективные потоки движения в общественных пространствах.