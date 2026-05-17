Психолог объяснил, почему весёлые люди живут дольше

Раскрыт секрет долголетия людей с хорошим чувством юмора. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» объяснила, что дело не столько в самой эмоции веселья, сколько в нейропсихологических процессах, которые стоят за умением радоваться жизни.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, когда человек часто испытывает радость, интерес и лёгкость, у него иначе работает система регуляции стресса. Весёлые люди быстрее восстанавливаются после переживаний, легче переключаются с тревожных мыслей и лучше справляются с нагрузками. Их организм меньше времени проводит в состоянии хронического напряжения, а ведь именно стресс — один из главных факторов ускоренного старения.

«Весёлый человек — это не тот, у кого нет проблем. Просто у таких людей нервная система умеет с ними справляться», — подчеркнула психолог.

Положительные эмоции уменьшают уровень кортизола (гормона стресса), что напрямую влияет на иммунитет, сердце и сосуды. У весёлых людей лучше работают зоны мозга, отвечающие за контроль эмоций, планирование и устойчивость к стрессу. Они быстрее находят выход из сложных ситуаций и реже «застревают» в тревоге.

Кроме того, у них активнее вырабатываются дофамин и серотонин, которые поддерживают мотивацию, энергию и общее психическое благополучие.

С медицинской точки зрения, регулярные положительные эмоции снижают хроническое воспаление, поддерживают иммунитет, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают сон, помогают быстрее восстанавливаться после нагрузок и болезней.

Психолог отметила, что важно не заставлять себя быть весёлым, а развивать способность мозга гибко реагировать на трудности и сохранять интерес к жизни.