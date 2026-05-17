За что люди любят тру-крайм и как его смотреть без вреда для психики

Истории о реальных преступлениях с рассказами, как их совершили, кто пострадал, как проходило расследование, то есть тру-крайм, увлекают не меньше трети россиян, выяснили социологи. Зрителям и слушателям подкастов нравится вникать в логику следствия и разбираться в психологии преступника, но чрезмерная вовлеченность может быть опасной, предупредили психологи. За что наши соотечественники ценят тру-крайм и как воспринимать этот контент без вреда собственному душевному здоровью, разбиралась «Парламентская газета».

Осторожность и тревожность как главные последствия

О жанре тру-крайм знают или слышали треть россиян, а регулярно потребляет такой контент — смотрит видео, слушает подкасты, читает книги — примерно каждый четвертый, следует из данных ВЦИОМ. В отличие от Запада, где этот жанр прочно ассоциируется с женской аудиторией, в России у него практически нет гендерной привязки, вероятно, из-за того, что он пришел с телевидения, а не через подкаст-культуру.

Интерес к тру-крайму сильно зависит от размера населенного пункта: в Москве и крупных городах о нем говорили больше трети опрошенных, а в селах — лишь 14 процентов. Потребление носит эпизодический характер, регулярное ядро составляет всего 9 процентов. Чаще всего контент смотрят дома в свободное время, но 25 процентов используют его как фон.

Самый популярный формат — видеоролики на платформах, особенно у молодежи, следом идут документальные фильмы. Аудиторию больше всего привлекают громкие исторические преступления, нераскрытые дела и расследования убийств.

Главный вывод исследования: зрителей ведет не жажда острых ощущений или страха (его испытывают лишь 9 процентов), а когнитивный интерес — желание понять логику расследования, о чем сказали 44 процента респондентов, и психологию преступника, в чем заинтересованы 36 процентов.

Жанр работает как «управляемый опыт соприкосновения с опасностью» и, что важнее всего, дает реальный профилактический эффект, заключили социологи: 58 процентов поклонников тру-крайма стали осторожнее в общении, 52 процента чаще замечают подозрительные предметы, 37 процентов реже выкладывают личную информацию в соцсети. При этом есть и обратная сторона: 45 процентов фиксируют рост недоверия к людям, а 42 процента — усиление тревожности.

Так себе развлечение

О тру-крайме много сказано и написано. Исследователи жанра считают, что первым ярким его проявлением в массовой культуре стал выходивший с начала девяностых годов прошлого века документальный телевизионный сериал «Криминальная Россия». А современные каналы на стриминговых платформах, такие как Agatha Christie, Faust 21 century, Черные следы, Саша Сулим и другие набирают миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков.

Тру-крайм в России — это жанр на пересечении развлечения, аналитики и обучения правилам безопасности, считает замдиректора ВЦИОМ Мария Атаева. «Его популярность — это не стремление аудитории к «жесткому контенту», а в первую очередь возможность проверить свои когнитивные навыки», — сказала она «Парламентской газете».

Пересматривать, переслушивать и перечитывать истории маньяков — сомнительное развлечение, а для уязвимых групп оно может быть просто опасным, отметил психиатр, заслуженный врач России и экс-депутат Госдумы Николай Говорин: «Особенно сейчас, когда продолжается СВО и многие испытывают стресс, нужно подавать такой контент крайне дозированно».

Публикации в СМИ, по мнению Говорина, о самых страшных преступлениях неплохо бы согласовывать с психологами, а лучше создать рекомендации по правильному освещению подобных событий. Точно не нужно смаковать подробности и фиксировать внимание на жутких деталях, поскольку человеческий мозг может их выхватывать, и какой будет его реакция — трудно предугадать.

«Я занимался судебной психиатрией, читал дела преступников, общался с ними лично и могу сказать, что это не те люди, о которых следует рассказывать массовой аудитории, тем более рассказывать в популярном и легком ключе», — заключил Николай Говорин.

Главное — уметь переключаться

Один из главных человеческих страхов — неопределенность. Когда ее много вокруг, в реальной жизни, а на экране даже самые страшные случаи успешно расследуют, у зрителя может формироваться чувство успокоения, объяснила «Парламентской газете» клинический психолог, действительный член Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов Ирина Коржаева. Здесь главное — не увлечься.

«Постоянные зрители тру-крайма могут стать излишне мнительными и тревожными, а с другой стороны — смелыми, поскольку им может казаться, что они-то точно знают, как действовать в сложной ситуации, — сказала Коржаева. — И то, и другое не очень хорошо. Заходя в помещение, такие люди проверяют выходы и входы, сигнализацию, камеры наблюдения».

Тру-крайм правильнее всего воспринимать как интересную историю, не перенося в реальную жизнь, посоветовала психолог. И всегда помнить, что подкасты записываются и становятся популярными, чтобы приносить деньги их авторам, которые, в свою очередь, чтобы повыгоднее продвинуть контент, могут его приукрасить.

«Выбирайте авторов, которым можно доверять, и всегда учитывайте их человеческий фактор», — заключила Ирина Коржаева.

Николай Говорин в свою очередь посоветовал не заканчивать день просмотром контента, который щекочет нервы, то есть не засыпать сразу, как закончился очередной документальный триллер. От тру-крайма может отвлечь комедийный ролик, фильм на другую тему или даже короткая прогулка.