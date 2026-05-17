Психолог объяснила, почему старые проблемы повторяются в новом браке

Вот как часто бывает – человек разводится с супругом, который его решительно не устраивает. Спустя время обзаводится новым. И тут обнаруживается, что он практически полная копия предыдущего. И все проблемы в отношениях с первым мужем или женой в новом браке опять встают в полный рост. Из-за чего это происходит? И как перестать наступать на старые грабли? Об этом мы поговорили с кризисным психологом Натальей Рачковской.

На старые грабли

– Это правда, что неудачи в отношениях повторяются потому, что мы выбираем одинаковых партнёров?

– Нам просто может казаться, что мы наступаем на те же грабли, и все избранники похожи один на другого. И мы ищем этому какие-нибудь объяснения. Это со мной, значит, что-то не так, раз я таких выбираю. Или – значит, судьба такая, это кармический урок и т.п. Иллюзия того, что все избранники похожи, возникает из-за того, что наш мозг работает по принципу ассоциации. Например, человек покупает машину определённой марки и обнаруживает, что полгорода ездит на таких машинах. Но на самом деле это не так. Просто на других моделях он не фиксируется, а эти замечает. Так и женщина, например, вступая в новые отношения, фиксируется на определённых чертах мужчины. Или, допустим, женщина разводится, вступает в отношения с человеком, который совсем не похож на бывшего мужа. Но второй брак тоже заканчивается разводом. И, пытаясь объяснить, почему же эти отношения постиг общий финал, она начинает искать общие признаки, объединяющие обоих мужей. Но это всё равно что пытаться искать общее во всех машинах, которые попадают в ДТП.

– Но ведь бывают ситуации, когда партнёры действительно оказываются чем-то похожи?

– Эта похожесть может быть по какому-то незначительному признаку, который не способен повлиять на отношения. Например, женщина вышла замуж за заядлого рыбака. Он уходил на эту рыбалку каждые выходные, являлся поздно ночью, грязный, пьяный, приносил полванны рыбы, которую потом жена до утра чистит. В отношениях возникает напряжение, и люди разводятся. Её новый муж, например, тоже любит рыбалку. Правда, ездит на неё раз в месяц, только на один день, остальное время уделяет жене и семье. Но при этом в отношениях всё равно возникают проблемы – по совершенно другой причине. И женщина делает вывод: я же знала, что не надо выходить за рыбака. Но на самом деле то, что мужья – рыбаки, не имеет никакого отношения к проблемам в семье. Может казаться, что новый муж похож на прежнего, из-за проекции какого-то качества. Допустим, женщина была в отношениях с мужчиной, который сильно её критиковал, обесценивал. И когда в новых отношениях мужчина делает ей какое-то замечание, вполне адекватное – милая, когда уходишь из дома, закрывай, пожалуйста, окно, а то дождь полкомнаты залил, женщина может услышать упрёк. Ей может показаться, что повторяется её старый сценарий и новый избранник похож на предыдущего. Или, бывает, человек привык сам к себе предъявлять претензии, постоянно себя критиковать, и поэтому любое замечание, любую просьбу другого он может воспринимать как претензию, критику. Кроме того, есть ещё так называемый эффект рамки. Когда мы сами или кто-то из близких задаём какую-то рамку и начинаем в неё, как в прокрустово ложе, подгонять нашего избранника. Например, подруга говорит про вашего нового мужчину: «Ой, ну он прямо как твой бывший». И вы подсознательно начинаете искать признаки сходства.

Как две капли

– Да, но, тем не менее, всё равно бывают ситуации, когда некоторых женщин всё время выносит на пьющих, или абьюзеров, или инфантилов, а мужчин, например, – на холодных стерв. Это потому, что нас притягивают одни и те же типажи?

– Ну, во-первых, выбирая партнёра, мы можем не знать, что он такой же, как и предыдущий. Человек раскрывается позже. Допустим, первый муж был жёстко пьющий, запойный. Она встречает другого мужчину, который такой: «да я не пью, ну, немного пивка по пятницам, ну, это же все так делают». А потом со временем она выясняет, что у него пивко не только по пятницам, а ещё по субботам и воскресеньям, и иногда ещё по средам, а бывает, что и по вторникам. И выясняется, что это точно такой же алкоголик, ну только, может, не напивается до поросячьего визга. Или женщина до поры до времени скрывает свой стервозный характер. А потом это всё открывается в полной мере, уже когда человек крепко в отношениях. Бывает, что среда, в которой человек находится, просто не даёт ему выбора. Допустим, женщина живёт в деревне, и там все мужики пьют. Или женщина с мужчиной знакомится на почве какого-то увлечения – ну, допустим, эзотерикой, или поэзией. Но увлечения, как правило, определяют какие-то черты. И именно поэтому эти мужчины могут быть как-то схожи друг с другом. В этом случае нужно просто попробовать выйти за рамки этого круга и поискать всё-таки в другом месте.Ну и потом, действительно женщина может неосознанно выбирать мужчину одного типажа, даже если выбор есть, просто потому, что этот типаж ей знаком. Это обычно относится к людям, которые привыкли жить в состоянии опасности. Для которых любовь, привязанность ассоциируются со стрессом, тревогой, эмоциональными качелями. Они могут принимать это за яркость в отношениях. И в отношениях с гармоничным партнёром им может казаться скучно. А на самом деле им не скучно, а просто тревожно.

– Тяготение к избранникам одного и того же типажа формируется в детстве?

– Это может из детства идти, может из предыдущих отношений. Особенно если первые отношения были супернестабильные, то это может закрепиться и привести к тому, что человеку в гармоничных отношениях неспокойно, непривычно и поэтому очень страшно. Могут сказываться и семейные сценарии. Когда, например, старшие родственники транслируют какие-то установки. «Да, в нашей семье, конечно, все женщины выходят замуж за алкоголиков». Бывает ещё, кстати, что и отношения в целом нормальные, но человек сам может вести себя определённым образом со всеми своими избранниками. Допустим, женщина выросла в такой семье, где мать не уважала отца. Может быть, даже и было за что. Но она его постоянно критиковала, унижала при детях, говорила что-то типа «если мужчину не пинать, он ничего и делать не будет» и т. п. И эта женщина выходит во взрослую жизнь с убеждением, что мужчину нужно постоянно негативно мотивировать. И она начинает придираться к своему мужчине по любому поводу, на ровном и не на ровном месте. Он либо начинает защищаться, и в отношениях возникают конфликты, либо он начинает от неё закрываться, отдаляться. И в итоге отношения рушатся.

Сделала выбор

– Что о самом человеке говорит выбор им того или иного спутника жизни? Это его как-то характеризует?

– У нас нет этикетки, на которой написан состав человека, его качества. И чтобы его хорошо узнать, нужно как минимум несколько лет с ним прожить. Поэтому сам по себе выбор ни о чём не говорит. Хотя бывает, что неудачи в отношениях действительно происходят из-за каких-то личностных особенностей – детских травм, семейных сценариев. Бывает, что человек ищет себе партнёра, в котором как будто бы должно сочетаться несочетаемое. То есть, допустим, мужчина, должен быть брутальным, но при этом нежным и внимательным.

– Как извлечь уроки из неудачных отношений, изменить не устраивавший сценарий отношений и перестать тянуться к людям, с которыми не удаётся почувствовать себя счастливыми?