У меня нет друзей детства - это тревожный знак?

Детство — это время, когда завести друзей было проще простого. Вспомните, как легко можно было подойти к другому ребенку и спросить: «Хочешь поиграть со мной?» Ответ был простым: «да» или «нет». Взрослея, мы сталкиваемся с более сложными социальными взаимодействиями, и порой нам кажется, что дружба становится недоступной. Но почему так происходит?

Дружба в подростковом возрасте

В подростковом возрасте завести друзей было не так уж сложно. Сначала сидите рядом с одноклассниками на уроках, а потом уже делитесь секретами на переменах или пишите записки о том, кто кому из класса нравится. У вас наверняка был хотя бы один близкий друг, а порой и целая компания.

Однако, оглядываясь на свою жизнь сейчас, некоторые из нас замечают, что у них осталось очень мало близких друзей из тех времен. Есть несколько людей, с которыми они поддерживаю связь — любимая подруга из начальной школы или несколько знакомых с музыкальной школы или ещё каких-то кружков. Но в целом кажется, будто те годы дружбы стерлись из памяти.

Стереотипы о дружбе

Существует распространенное мнение о том, что если у человека нет друзей детства, значит, ему нельзя доверять. Люди склонны думать, что это связано с какими-то странными или даже злыми поступками в прошлом. Однако, тут может быть и другая причина. Жизнь часто полна перемен — частых переездов и смен школ. В результате человек учится быстро заводить знакомства, но эти связи часто не сохраняются.

Университетские годы

Когда мы поступаем в университет, многим не хочется участвовать в мероприятиях для первокурсников. В итоге мы заводим несколько новых знакомых и даже вступаем в длительные отношения, но по окончании учебы у нас часто не остаётся близких друзей.

Настоящие друзья

Сейчас у многих из нас есть друзья, которые поддерживают в трудные времена — во время разрывов отношений, смены работы и других жизненных перипетий. Тем не менее иногда вам может быть грустно от мысли о том, что у вас нет близких друзей из детства.

Отсутствие друзей детства не делает человека злым или недостойным доверия. Каждый из нас проходит свой путь и сталкивается с уникальными обстоятельствами. Возможно, стоит пересмотреть свои взгляды на дружбу и понять: важнее не количество знакомых из прошлого, а качество отношений в настоящем. Дружба может быть сложной задачей в течение всей жизни, но она всегда стоит усилий — ведь именно она делает нас теми, кто мы есть сегодня.