Эксперт опроверг миф, который мешает женщинам получать удовольствие от секса

Сексолог Рауль Падилья опроверг популярный миф, который негативно влияет на удовлетворенность женщин сексом. Его слова передает издание CuidatePlus.

«Существует ошибочное убеждение, что каждый половой акт должен заканчиваться оргазмом, и это создает огромное давление», — заявил Падилья.

По его словам, этот миф порождает у женщин тревогу по поводу того, что они не достигнут кульминации во время интимной близости.

Специалист призвал не воспринимать женский оргазм в качестве награды партнеру.

«Он зависит не от мастерства партнера, а от способности женщины расслабиться, отпустить ситуацию и позволить себе увлечься», — пояснил сексолог.

Если женщина вынуждена постоянно думать о достижении кульминации, то естественная смазка перестает выделяться, а половой акт не приносит удовольствия, подчеркнул он.

