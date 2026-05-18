Психолог рассказал, как жара влияет на психику

Погода напрямую влияет на биохимию мозга, и это объективный нейробиологический процесс, сообщила в беседе с РИАМО психолог Мария Зуева.

По ее словам, недостаток солнечного света снижает выработку серотонина — гормона, отвечающего за стабильное настроение, и одновременно вызывает избыток мелатонина. В результате человек погружается в состояние хронической сонливости и апатии. Жара при этом тоже оказывает влияние на психику, отметила специалист.

«Экстремальная жара истощает адаптационные резервы, провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна», — сказала Зуева.

Она посоветовала перестать винить себя за резкое снижение продуктивности в такие дни и вовремя помогать организму с помощью светотерапии, стабилизации режима, а также бережного отношения к себе в периоды климатических «качелей».

Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в Москве и Московской области до конца рабочей недели задержится жаркая погода, воздух будет прогреваться в дневные часы до +32 градусов.

По его информации, до среды не ожидается никаких осадков, погода будет малооблачная. В четверг и пятницу не исключено, что местами пройдут кратковременные дожди.