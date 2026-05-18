Как пережить кризис среднего возраста в 35 лет

Кандидат психологических наук Елена Ярикова рассказала о природе кризиса среднего возраста. По её словам, этот период обычно наступает в 35–45 лет и является нормальным этапом развития психики. Человек сталкивается с осознанием, что часть жизни прожита, а реальные достижения часто не совпадают с юношескими мечтами. Мозг перестает получать прежнее удовольствие от вещей, которые радовали раньше, возникает внутренняя пустота.

В интервью Life.ru среди признаков кризиса эксперт выделила потерю интереса к привычным занятиям, раздражительность, апатию, импульсивные поступки, смену имиджа и стремление выглядеть моложе. Дополнительную тревогу создают болезни, разводы и увольнения среди знакомых.

Чтобы легче пережить этот период, Ярикова рекомендовала сосредоточиться на приобретенном с возрастом: опыте, стабильности, финансовой устойчивости. Она советует ежедневно вспоминать несколько хороших событий, снизить завышенные требования к себе и искать ценность в рутине. По статистике, после 50 лет люди становятся счастливее именно потому, что перестают гнаться за недостижимым.

Ранее сообщалось, что россияне работающие как фрилансеры чаще испытывают депрессию.

В России люди начинают испытывать кризис среднего возраста во все более раннем возрасте.