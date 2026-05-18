Почему фоновый страх за будущее — это не забота, а зависшая программа

Фоновый страх за будущее, который не даёт расслабиться и высасывает энергию, — это уже не эволюционный механизм, а болезнь. Как вырваться из замкнутого круга, если новости и соцсети только подливают масла в огонь, а мозг привык ждать беды?

«Мы живем в режиме вечной готовности к апокалипсису: СВО, санкции, курс рубля, «скоро все рухнет». Это не просто плохое настроение. Это тревога. Но не тот страх, когда из кустов выпрыгивает маньяк. Это страх вялый, фоновый. Он похож на стаю мелких, но очень назойливых комаров. Их много. Они кружат в голове как открытые программы на древнем компьютере», — пояснила в комментарии RuNews24.ru психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

По словам эксперта, система зависает, энергия уходит, а вы просто переживаете, вместо того чтобы жить.

«Что это — эволюционный механизм или уже патология? С точки зрения саногенного мышления (а это про здоровое мышление), нормальный страх оберегает нас от глупостей: не суй руку в огонь, не иди в темноту, не прыгай с высоты. Но адаптация превращается в патологию, когда вы уже не управляете страхом, а он управляет вами. Грань находится здесь: если тревога стала фоновой и непроглядной — это приводит к болезням. Кто виноват? Частично — медиа. Да простят меня коллеги, но погоня за охватами разгоняет негатив. Как только вы прочитали очередную страшилку, лимбическая система (центр паники в мозге) щелкает — и готово. Вы уже на крючке. Чем больше негативных образов, тем тяжелее ваши мысли и тем сильнее разгоняется нервная система».

Что делать с тревогой? Психолог предлагает чёткую инструкцию из пяти пунктов.

1. Возьмите тетрадку. Выпишите ВСЁ, что беспокоит. Потеряю бизнес? Умру с голоду? Меня бросят? Выписали на листочек. Зафиксировали. Страх из тумана превратился в строчку. Им можно управлять.

2. Поймите про пессимизм. Это черта характера. Вы уверены: завтра будет хуже, чем сегодня. Откуда она? Когда ваши худшие ожидания регулярно сбываются. Но это фокус внимания.

«Если вы ищете только плохие новости — вы их найдете. Алгоритмы соцсетей подсунут вам еще. Начните пролистывать негатив. Сознательно».

3. Сон — это святое. Если нервная система не отдыхает, она как перетянутая струна. Без сна все советы бесполезны.

4. Вечерняя медитация. Не надо йоги в позе лотоса. За 15 минут до сна включили на телефоне спокойную музыку или расслабляющую практику. Воткнули наушники — и засыпаете. Мозг должен обнулиться.

5. Правило хорошего дня. Каждый вечер отмечайте: что хорошего случилось? Даже если день был плохим, что-то хорошее всегда можно найти: вкусный чай, позвонил друг, кот не гадил в тапки. Обязательно запишите!

«Важное предупреждение. Не ждите перемен по щелчку пальца. Вы же не один год жили в этой тревоге? Мозг — орган ригидный. Он любит привычное «плохо» больше, чем непонятное «хорошо». Потребуется 2-3 недели ежедневных упражнений (выписывание + медитация + поиск плюсов), чтобы мышление начало разворачиваться».

Эксперт подчёркивает, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Лимбическую систему надо отключать волей и подключать префронтальную кору (центр логики). Можно придумать себе награду: выдержали неделю практик перед сном — купите вкусняшку или сходите в парк на прогулку. Мозг быстрее согласится меняться, если вы его побалуете.