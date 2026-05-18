В Москве пройдет благотворительный пикник

Благотворительный пикник проведут фонд выпускников «Новой школы» и фонд «Второе дыхание» 23 мая в Москве. Мероприятие станет не только способом сбора средств для нуждающихся, но и площадкой для популяризации осознанного потребления.

Во дворе «Новой школы» гостям предложат найти редкие вещи с историей для гардероба или домашней библиотеки, заняться апсайклингом, поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях, сообщает СМИ2.

Собранные средства пойдут на организацию акции «Платье. Брюки. Выпускной», чтобы выпускники из самых разных уголков России смогли подобрать себе подходящий наряд для важного вечера. Кроме того, пожертвования направят на образовательные выезды благотворительного фонда выпускников «Новой школы».

Пикник станет центральным событием весенней акции, которую Фонд «Второе дыхание» традиционно запускает, чтобы помочь школьникам из малоимущих семей подготовиться к выпускному вечеру. Организаторы отмечают, что по данным Росстата, в России 11% семей не могут себе позволить покупку одежды. Для них выпускной становится не только важным событием, но и заметной статьей расходов. Особенно непросто приходится жителям маленьких городов и сел, где выбор одежды в магазинах часто ограничен.

В 2026 году поддержку получат 415 подростков из Воронежской, Костромской, Московской, Владимирской, Рязанской областей и Ставропольского края.

Для посещения пикника требуется регистрация. Поддержать инициативы можно, перечислив пожертвование или принеся вещи в пункты сбора фонда «Второе дыхание».