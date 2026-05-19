Поколение Z все чаще отказывается от высоких зарплат ради работы, которая не разрушает психику. По данным LinkedIn, 82% молодых сотрудников готовы зарабатывать меньше, если работодатель предлагает реальную поддержку ментального здоровья, гибкий график и здоровую атмосферу в коллективе, сообщает The Statesman.

Еще 61% готовы сменить работодателя ради лучших условий для психологического благополучия. Для 77% важна гибкость графика, а 86% считают, что работа должна иметь смысл и приносить удовлетворение. Средний срок работы у зумеров составляет всего 1,1 года против 2,8 года у поколения X.

Причины кроются в глубоком кризисе психического здоровья среди молодых работников. Пандемия, финансовая нестабильность, давление соцсетей и страх перед заменой рабочих мест искусственным интеллектом серьезно ударили по их эмоциональному состоянию. Почти половина представителей этого поколения уже сталкивались с официально диагностированными психическими расстройствами, а многие жалуются на тревожность, проблемы со сном и эмоциональное выгорание.

Выгорание для поколения Z — не отдаленная перспектива, а повседневная реальность. Исследования показывают, что более 70% молодых сотрудников регулярно испытывают симптомы эмоционального истощения. Главными источниками стресса они называют переработки, токсичную корпоративную культуру и отсутствие признания со стороны работодателей.

Из-за этого молодые специалисты все чаще уходят с работы, которая не дает ощущения безопасности и смысла. Для них важны не только деньги, но и психологический комфорт, осмысленные задачи, возможность сохранять баланс между жизнью и работой, а также ощущение поддержки внутри команды.

По данным Deloitte, 84% поколения Z и 73% миллениалов хотели бы занять руководящую позицию в будущем, однако только 5% и 3% называют это главной карьерной целью. Основные препятствия на пути к лидерству — стресс, выгорание и риск потерять баланс между работой и личной жизнью.