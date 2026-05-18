Семейный терапевт объяснил, почему трудно выбраться из френдзоны

Семейный терапевт Мария Дашковская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему трудно выбраться из френдзоны. По её словам, самые частые причины, почему люди застревают в отношениях, которые им не подходят, — это надежда и страх.

«Надежда на то, что человек, который меня не любит, не испытывает ко мне влечения, не проявляет свои чувства так, как мне того хочется, однажды прозреет и изменится. Боимся же мы чаще всего того, что отношения прервутся окончательно и будет невозможно пережить боль утраты», — сказала эксперт.

Френдзона комфортна для тех, кто не хочет определённости. Такие люди не готовы рисковать и встречаться с ответом на появление себя реального. И тогда они продолжают поддерживать неопределённость, не задавая конкретные вопросы, не делая каких-то однозначно трактуемых действий.