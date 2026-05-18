Как ответить на вопрос «почему вас уволили?» без лжи и паники

Один из самых неловких вопросов на собеседовании — «почему вас уволили?». Но именно здесь часто решается, увидят ли в вас взрослого профессионала или человека, который избегает ответственности. Лучшее, что вы можете сделать, — дать честный ответ: он усилит вашу позицию, если подать его правильно. Как это сделать, нам рассказала эксперт по подбору персонала, карьерный консультант Антонина Болгова.

Не оправдываться, а объяснять

Первая реакция защищаться: «это не моя вина», «компания странная», «меня не поняли». Но работодателю важно не это. Ему важно, как вы мыслите и с каким выводом выходите из ситуации.

«Спокойно объясните контекст: „в компании изменились приоритеты“, „роль трансформировалась“, „мы не совпали по ожиданиям“. Это снимает драму и показывает вашу зрелую позицию», — подчеркивает специалист.

Фокус на фактах, а не эмоциях

Даже если увольнение было болезненным, отделите факты от переживаний. Коротко: что произошло, когда и почему. Без оценок вроде «токсичный руководитель» или «хаос в процессах». Эмоции считываются, но ценится ясность мышления и ваши приоритеты.

Ответственность как новая валюта доверия

Особенно важно признать свою часть и честно разделить ответственность: «со своей стороны я недооценил масштаб задач», «не успел адаптироваться к скорости изменений». Антонина: «Это не про самобичевание, а про зрелость. Работодатель слышит: человек способен к рефлексии и не повторит ту же ошибку».

Поворот к развитию

После фактов и ответственности обязательно покажите, что изменилось: «прошел обучение...», «пересобрал подход к решению подобных задач...». Тогда увольнение превращается в точку роста, а не в пятно. Это главный психологический сдвиг, который меняет восприятие.

Чего точно не стоит делать

Не уходите в длинные истории, не обвиняйте бывших коллег, не приукрашивайте.

«Ложь почти всегда считывается вербально и невербально. И не обесценивайте опыт фразой „это ничего не значит“. Значит — и именно поэтому вы стали сильнее», — подчеркивает эксперт.

Формула спокойного ответа

Короткая структура, которая помогает держать баланс:

Контекст (что произошло). Пример: сложилась сложная ситуация. Причина (без драмы). Пример: ожидания и реальность не совпали. Ваша зона ответственности. Пример: я не оценил корректно сроки. Чему научились и что изменили. Пример: это дало мне возможность более системно оценивать ресурсы для достижения результатов и фиксировать договоренности тщательнее

Две-три минуты — и вы уже управляете разговором, а не защищаетесь.

Финал: не приговор, а показатель зрелости

Увольнение не маркер «плохого кандидата». Это тест на честность и способность перерабатывать опыт. И если вы проходите его спокойно, без паники и лжи, вы выглядите сильнее тех, у кого «все всегда было идеально».