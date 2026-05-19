Психолог объяснила, почему жизнь без работы опасна для мозга

Психолог Анастасия Кардиакос предупредила, к чему приводит затянувшаяся безработица. По ее словам, без работы человек теряет волю и тягу к созиданию.

После праздников и длинных выходных многим обычно нелегко снова влиться в рабочий ритм. Часто кажется, что отдохнуть так и не удалось в полной мере – особенно весной и летом, когда за окном всё цветёт и манит на улицу. В разговоре с "Радио 1" семейный психолог Анастасия Кардиакос подчеркнула, что постоянный отдых тоже может стать нагрузкой для психики.

– Человеку нужен не только отдых, но и смена состояний: работа, усилие, результат, а потом уже расслабление. Именно на этом контрасте отдых становится по‑настоящему приятным и восстанавливающим, – отметила эксперт.

Если мы всё время только отдыхаем, психика словно теряет ритм. Мозг хуже воспринимает удовольствие, потому что исчезает разница между "напрягаюсь" и "расслабляюсь".

По словам специалиста, работа – это не только обязанности и усталость, но ещё и сила воли, организованность, ощущение собственной эффективности, возможность что-то создавать, влиять на происходящее, зарабатывать и быть полезным. Если человек слишком долго живёт только в режиме "хочу", у него снижается собранность, становится меньше внутренней опоры, а также может появиться тяга к более импульсивным и рискованным удовольствиям.