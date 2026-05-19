Психолог рассказала о трех шагах, которые помогают притягивать удачу

Хватит списывать всё на чёрную полосу: психолог Метель раскрыла россиянам три шага, которые помогут вернуть удачу в жизнь.

Постоянное невезение – это не рок и не просто череда случайностей, а скорее сбой в работе биохимии мозга. К такому выводу пришли японские исследователи: нередко наши "чёрные полосы" связаны с тем, что нервная система зацикливается на поиске опасностей и перестаёт замечать возможности. В разговоре с "Радио 1" психолог Жанна Метель объяснила, что помогает человеку чаще оказываться на стороне удачи.

Три шага к удаче:

Тренируйте внимание

Каждый вечер спрашивайте себя: "Какие три возможности были сегодня рядом? " Речь не о проблемах и не о старых обидах, а именно о шансах. Даже совсем небольших: написать коллеге, выйти на другой остановке, согласиться выпить кофе.

Заботьтесь о нервной системе

Без полноценного сна и отдыха это не работает. Сон, физическая активность и снижение уровня хронического стресса – основа, которая помогает смотреть на мир шире.

Делайте маленькие шаги

Удача нередко приходит через других людей. Сегодня это часто называют серендипностью – способностью находить что-то ценное в случайных совпадениях.

Широкий круг общения, открытость, готовность проявляться – всё это заметно повышает шансы оказаться в нужное время в нужном месте. А если человек замыкается в себе и изолируется, он, наоборот, сильно уменьшает свои возможности, отметила эксперт.