В Гильдии маркетологов указали на важную особенность зумеров

Молодых людей интересует саморазвитие, а не бытовая рутина.

Чтобы не готовить и не мыть посуду, они предпочитают покупать еду в одноразовых контейнерах, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

«Модель потребления вообще меняется радикально. Молодёжь не очень склонна к долгим готовкам у плиты на кухне, к такой сильной хозяйственной деятельности. Их больше интересует после работы вопрос саморазвития. Эта бытовая рутина их совершенно не привлекает. Они стремятся по максимуму получить, что им нужно, в готовом или полуготовом виде. Кстати, чтобы не мыть посуду, в одноразовой посуде, которую можно выкинуть, а потом не заниматься мойкой посуды в раковине или где-то ещё. Понятно, что это очень неравномерно, страна у нас огромная, есть мегаполисы, районные центры, сельская местность. Здесь обобщать, что все туда бросились, нельзя, но это мегатренд, который будет постоянно и постепенно развиваться на всё».

Ранее психолог назвала зумеров «людьми компромисса». В отличие от миллениалов, они не стремятся доказать свою самостоятельность и не готовы ради этого отказываться от комфорта. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.