Психолог объяснил, почему тянет сорвать сирень

Срывание сирени — это не просто желание сэкономить, а сложный бессознательный акт. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Андрей Любимов. По его словам, в этом жесте пробуждается архетип добытчика: человек получает мощный выброс дофамина от самостоятельного присвоения природного ресурса.

Более того, сирень прочно ассоциируется с детством и весной. Ребенок не покупает радость, он берет ее руками, отметил эксперт.

«Оплаченный букет на кассе кажется искусственным, лишенным первобытной романтики. Сорванная ветка воспринимается психикой как подлинный, искренний трофей. Через этот импульсивный акт современный человек возвращает себе утраченную спонтанность и чувствует себя по-настоящему живым», — добавил Любимов.

Как напоминает заместитель главы Роскачества Елена Саратцева, сбор сирени в общественных местах квалифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и наказывается штрафом и даже арестом на 15 суток. Если сирень собирали для продажи, то виновнику грозит уголовная ответственность, предупреждает она.

