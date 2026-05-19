Как рабочие конфликты влияют на психическое здоровье сотрудников

Поведение коллег, токсичная атмосфера в коллективе и неопределённость в работе остаются ключевыми факторами стресса для сотрудников, что может негативно сказываться на психическом и физическом здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди трудоустроенных россиян.

Согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, самым частым источником стресса на работе остаётся поведение коллег: токсичность, конфликты, грубость и сплетни раздражают 13% респондентов. На втором месте – отношение руководителя к подчинённым (9%), при этом год назад на начальство жаловались 13% опрошенных. Непрофессионализм руководства беспокоит 7% участников исследования.

Четвёртую позицию в рейтинге стресс-факторов делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия – по 5% каждый. Примечательно, что показатель, связанный с отсутствием ясных перспектив, вырос по сравнению с прошлым годом: сотрудники всё чаще отмечают, что неопределённость в работе усиливает тревожность и снижает ощущение контроля над ситуацией.

В числе других источников напряжения респонденты называли авралы (4%), перегрузки, сложные клиенты, неорганизованность процессов, низкую зарплату и размытые задачи (по 3%). В то же время доля тех, кто сообщил об отсутствии стресса на работе, за год увеличилась с 8 до 14%. Ещё 8% участников затруднились с ответом.

Исследование выявило и гендерные особенности восприятия стресса. Мужчины чаще обращают внимание на некомпетентность руководства и непрофессионализм сослуживцев, тогда как женщины сильнее реагируют на конфликты в коллективе, стиль управления, работу с клиентами и общую неорганизованность.