Психологи выяснили, почему мелкие расходы вызывают тревогу

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Business and Psychology, показало, что финансовый стресс — это не постоянное тяжелое состояние, а довольно переменчивая вещь. Даже небольшие колебания доходов и расходов могут заметно влиять на уровень стресса человека как дома, так и на работе.

Группа ученых под руководством доктора Иэна Хьюза из Техасского университета A&M в течение девяти недель отслеживала состояние 324 работников. В итоге было собрано почти 3000 еженедельных отчетов. Участники регулярно рассказывали о своих доходах, расходах, долгах и уровне стресса.

Что на самом деле вызывает стресс

Результаты опровергли распространенное мнение, что финансовый стресс — это в первую очередь проблема тех, у кого хронически не хватает денег. Оказалось, что уровень стресса сильно колеблется в течение месяца и даже одной недели.

«Финансовый стресс переживает взлёты и падения в течение месяца или даже недели, — говорит Иэн Хьюз. — Похоже, что финансовый стресс — это нечто переменчивое, по крайней мере, в некоторой степени».

Самое интересное открытие: небольшое увеличение еженедельного дохода или сокращение трат дает быстрое и заметное облегчение. Иногда такой эффект оказывается сильнее, чем от крупной премии или неожиданного большого поступления денежных средств.

Мелкие траты бьют сильнее

Исследование также показало, что люди сильнее переживают именно из-за небольших, но незапланированных расходов — например, похода в кафе с друзьями, импульсивных покупок или мелкого шопинга. При этом крупные, но необходимые траты (ремонт автомобиля, лечение или оплата коммунальных услуг) воспринимаются гораздо спокойнее.

Хьюз объясняет это «когнитивным принятием»: когда трата кажется оправданной и необходимой, мозг легче с ней мирится. А вот когда деньги уходят «просто так» или из-за неудачных решений — возникает сильное чувство вины и стресса.

Как это можно использовать в жизни

Авторы подчеркивают: финансовый стресс во многом зависит не от общего уровня дохода, а от того, насколько стабильны финансы человека из недели в неделю и как он ими управляет.

«Простое получение привычной вам зарплаты не влияет на уровень стресса; влияет то, как вы распоряжаетесь этими деньгами», — отметил Хьюз.

Это открытие важно не только для отдельных людей, но и для компаний. Финансовый стресс сотрудников напрямую влияет на их вовлеченность в работу, отношения с коллегами, продуктивность и общее самочувствие. Работодатели могут помочь, вводя более гибкие системы премий, программы поддержки при долгах или простые инструменты финансового планирования.

Исследование еще раз подтверждает простую, но важную мысль: небольшие, но регулярные изменения в финансовых привычках могут дать гораздо больший эффект, чем редкие крупные поступления. Управление повседневными финансами оказывается мощным инструментом для снижения стресса.