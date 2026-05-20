Как не поругаться с мужем во время поездки на дачу

Совместные поездки на дачу часто заканчиваются ссорами между супругами. Как объяснила практикующий психолог Ольга Тетерина в беседе с NEWS.ru, главная причина — разные ожидания от отдыха. У каждого из партнеров может быть свой, зачастую противоположный, сценарий.

Как пояснила специалист, жена нередко искренне рассчитывает, что муж наконец возьмется за хозяйственные дела: починит крыльцо, забор и заодно организует красивый ужин. В то же время супруг, уставший после рабочей недели, мечтает только об одном: лечь в шезлонг, выключить телефон и насладиться тишиной. Или бывает наоборот. Когда такие несовпадающие картинки сталкиваются, возникает обида. Эти модели поведения, как отметила Тетерина, чаще всего родом из детства и родительских семей.

Психолог подчеркнула, что дачный отдых кардинально отличается от привычной городской жизни. Различные неудобства загородного досуга, по ее наблюдениям, снижают способность человека противостоять стрессу, и в условиях природы психика истощается быстрее.

Чтобы избежать конфликтов, Тетерина советует договариваться заранее. До выезда за город стоит составить общий список дел и четко разделить их на обязательные и те, которые можно сделать по желанию. Психолог также рекомендует легализовать право на лень: если партнеру нужно просто полежать пару часов после дороги, не стоит его за это винить.

«Идеальный газон не стоит испорченных отношений. Выбирайте человека, а не рассаду, — посоветовала эксперт.

Кроме того, она призывает внимательнее присмотреться к самой ссоре. Если скандал все же вспыхнул, дело, скорее всего, не в грядках и не в непочиненной полке, а в накопившейся усталости и нехватке внимания друг к другу в будни. Выходные, по мнению психолога, лучше использовать для того, чтобы просто поговорить с партнером.

Ранее клинический психолог Лилия Гладких назвала три причины возникновения конфликтов в праздничные выходные дни. Во-первых, плотное общение на протяжении всего дня: в обычной жизни контакт с близкими дозирован, а на праздниках всплывают все недочеты в отношениях. Во-вторых, алкоголь, который даже в малых дозах снижает самоконтроль и выпускает наружу подавляемые эмоции. В-третьих, эффект «выдоха: когда люди наконец расслабляются, их догоняют накопившиеся невысказанные обиды и напряжение, которые естественным образом выливаются на ближних. По словам специалиста, пандемия COVID-19 хорошо показала, что многие семьи умеют выживать, но не умеют выстраивать живой контакт.