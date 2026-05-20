Психолог назвала быстрый способ выхода из панической атаки

Когда тревога накрывает с головой, мозг должен получить сложную задачу, чтобы полностью сконцентрироваться на ней. Как самостоятельно справиться с паникой, рассказала клинический психолог Юсуповской больницы Елена Коптева.

Одно из самых эффективных упражнений — дыхание по квадрату. Его цикл состоит из четырех равных фаз по четыре секунды или шесть секунд: вдох, задержка, выдох, задержка.

— Либо же обратите свое внимание на какой-то предмет, прочувствуйте его тактильно: из чего состоит, какого цвета, какой на ощупь — холодный, теплый. То есть гоняйте свою мысль, непосредственно описывая этот предмет. Когда мы тревожимся, то обращаем свое внимание внутрь себя. А нам нужно постараться свое внимание пустить вовне, — отметила специалист.

Помимо этого, из состояния сильной паники поможет выйти упражнение на поиск опор. По словам Коптевой, человеку необходимо обо что-то облокотиться. Например, поставить ступни на пол либо на стенку, передает РИАМО.

От тревожных мыслей также хорошо отвлекает кубик льда в ладони. Мозг переключается с негативных мыслей за счет сильных тактильных ощущений.

