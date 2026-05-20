Психолог дала советы, как быстро справиться с тревогой

Когда тревога накрывает с головой, у человека нет времени на длительные сеансы терапии. Однако существуют техники «экстренного торможения» для психики, которые помогают быстро справиться со стрессом, сообщила в интервью РИАМО клинический психолог Юсуповской больницы Елена Коптева.

В первую очередь, по ее словам, это дыхательные упражнения. Например, дыхание по квадрату: четыре равные фазы (вдох, задержка, выдох, задержка) по 4–6 секунд каждая.

Кроме того, снизить тревогу помогает переключение внимания на другую мыслительную деятельность: например, простые арифметические вычисления в уме. Специалист также советует обратить внимание на какой-либо объект, изучить его тактильно: из чего он состоит, какого цвета, какой на ощупь — холодный или теплый.

«Еще хорошо справляется положение, которое, например, вернет ощущение опоры, то есть либо обо что-то облокотиться, поставить ступни на пол либо на стенку. <...> Также хорошо помогает, например, кубик льда в ладони, потому что опять-таки отвлекает мозг от тревожных мыслей», — добавила Коптева.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что пересмотр старых сериалов и фильмов может помочь снизить тревожность, поскольку это вернет человека к периоду, когда ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно.

