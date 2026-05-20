Зачем писать завещание и почему стоит задуматься об этом уже сейчас

Слово «завещание» у многих до сих пор вызывает странную реакцию, люди либо сразу начинают нервно отмахиваться — «мне еще рано об этом думать и вообще, не каркай». Либо воспринимают тему как что-то исключительно для очень пожилых — то есть, опять же, это все не про меня, давайте потом когда-то.

На практике завещание — это прежде всего, для порядка. Это шанс заранее решить вопросы, которые в противном случае однажды могут обернуться очень нервным квестом с конфликтами, судами, скандалами и неожиданными открытиями. И чем раньше человек об этом задумывается, тем спокойнее обычно проходит все остальное. Юрист Виктор Степанов рассказал о деталях.

Без завещания имущество делят не по справедливости, а по закону

Очень многие уверены, что и так понятно, кому что достанется, но закон работает не по интуиции семьи, а по установленным очередям наследования.

«Например, имущество может делиться между супругом, детьми и родителями в равных долях — даже если сам человек при жизни представлял ситуацию совершенно иначе. Иногда это приводит к конфликтам между родственниками, бывшими супругами, детьми от разных браков и другими наследниками. Завещание позволяет хотя бы частично избежать ситуации, где близкие люди внезапно начинают выяснять отношения через нотариусов и суды», — говорит знаток законов.

Это особенно важно для сложных семейных ситуаций

Повторные браки, гражданские партнеры, дети от разных отношений, совместный бизнес, недвижимость в разных странах — современная жизнь вообще редко укладывается в простую и понятную схему. Именно в таких ситуациях отсутствие завещания становится особенно проблемным. Например, партнер, с которым человек прожил много лет без официального брака, в некоторых странах вообще может не иметь автоматических прав на имущество. То же касается ситуаций, где человек хочет оставить что-то не только родственникам первой очереди, но и друзьям, приемным детям, благотворительным организациям или близким людям, с которыми нет кровного родства.

Завещание — это не только про квартиры и деньги

Люди часто забывают, что наследство сегодня — это еще и банковские счета, инвестиции, криптовалюта, интеллектуальные права, онлайн-бизнес, соцсети, архивы, цифровые подписки и даже доступ к облачным хранилищам. Без заранее продуманной системы часть активов родственники потом могут просто не найти или не получить к ним доступ.

«Кроме того, завещание помогает оставить более четкие инструкции: кто отвечает за имущество, как распределяются активы, кто занимается определенными вопросами. Особенно это важно, если в семье есть несовершеннолетние дети или родственники, которым в дальнейшем потребуется помощь», — подчеркивает юрист.

Это снижает уровень семейных конфликтов

Одна из самых неприятных вещей в наследственных историях — конфликты часто начинаются не из-за жадности, а из-за ощущения несправедливости, недоговоренности и хаоса. Когда ничего не прописано заранее, родственники начинают додумывать, что человек точно хотел бы именно так, это обещали мне, я вложил больше, это нечестно. И даже очень нормальные люди иногда годами потом не разговаривают друг с другом. Завещание не гарантирует идеального мира, но оно хотя бы уменьшает пространство для бесконечных интерпретаций и эмоциональных войн.

Завещание можно менять

Многие откладывают этот вопрос еще и потому, что боятся зафиксировать жизнь навечно, хотя завещание можно переписывать и обновлять по мере изменений: брака, развода, рождения детей, покупки имущества, переезда или смены взглядов. На самом деле это довольно взрослая и спокойная практика — время от времени приводить в порядок не только документы и финансы, но и такие вопросы тоже. Потому что завещание — это не мрачный ритуал, это скорее способ заранее позаботиться о людях и снизить количество хаоса в момент, когда им и без того будет тяжело.