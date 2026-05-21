Сексолог назвала три правила хорошего орального секса

Сексолог, психолог Ольга Василенко назвала три неочевидных правила орального секса. Советы она опубликовала на странице в Instagram (принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Василенко, чтобы улучшить оральный секс, нужно постараться сделать так, чтобы в процессе пенис партнера чего-либо касался.

«Приподнимите корень языка, сделайте так, чтобы он, например, головкой полового члена касался вашего неба, делайте прокручивающие движения», — проинструктировала сексолог.

Во-вторых, она посоветовала во время орального секса внимательно наблюдать за реакцией партнера. Она объяснила, что учитывать индивидуальные предпочтения мужчины важнее, чем осваивать различные техники.

Сексолог также заверила, что для хорошего орального секса женщинам в принципе не нужно учиться специальным техникам, в том числе горловому минету, так как он может быть опасен для здоровья девушек. При этом Василенко уточнила, что рвотный рефлекс во время орального секса — это нормально.

Ранее сексолог Софи Роос рассказала, что иногда рвотный рефлекс становится слабее, если надавить на точку между большим и указательным пальцами. По ее словам, метод работает из-за того, что внимание отвлекается и нервная система расслабляется.