Психолог объяснил, почему поменялась роль женщины

Психолог Рубштейн: женщина стала сильной из-за перегруза
В современном мире стоит не романтизировать женскую силу, поскольку во многом это связано с перегрузом. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Нина Рубштейн.
«Важно не романтизировать женскую силу. Потому что за внешней собранностью современной женщины нередко стоит не свобода, а переутомление. Она работает, зарабатывает, воспитывает детей, держит быт, заботится о родителях, эмоционально обслуживает отношения, следит за собой, остается эффективной, и все это одновременно», — рассказала эксперт.
Она также отметила, что большинство женщин живут в состоянии хронического истощения.
«Настоящая зрелость (и женская, и мужская) — это не способность бесконечно тащить все на себе. Это способность строить жизнь так, чтобы в ней было место не только обязанности, но и поддержке», — добавила Рубштейн.
По ее мнению, стоит быть осторожнее с формулировкой, что женщины стали сильнее мужчин.
«На мой взгляд, это не очень точный способ описывать происходящее. Я бы говорила не о том, что женщины стали сильнее мужчин в буквальном смысле, а о том, что изменилась сама общественная и психологическая конструкция силы. Мужчина был добытчиком, женщина в значительной степени зависела от него материально и социально, а устойчивость семьи держалась на распределении ролей, которое казалось естественным и почти не обсуждалось», — высказалась она.
Психолог объяснила, почему женщины оказались лучше подготовлены к реальности.
«У женщин исторически был совершенно другой опыт выживания. Женщинам очень долго приходилось быть одновременно в нескольких ролях. Даже когда внешне они считались «слабыми» и зависимыми, на них на самом деле держалось огромное количество невидимой нагрузки. Современная жизнь лишь обнажила ценность многих качеств. Сейчас нестабильность стала общей для всех. Карьеры больше не линейны, браки не гарантируют защищенности, экономическая среда меняется постоянно, людям приходится по несколько раз за жизнь переизобретать себя», — резюмировала она.