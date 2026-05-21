Психолог объяснил, почему поменялась роль женщины

В современном мире стоит не романтизировать женскую силу, поскольку во многом это связано с перегрузом. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Нина Рубштейн.

«Важно не романтизировать женскую силу. Потому что за внешней собранностью современной женщины нередко стоит не свобода, а переутомление. Она работает, зарабатывает, воспитывает детей, держит быт, заботится о родителях, эмоционально обслуживает отношения, следит за собой, остается эффективной, и все это одновременно», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что большинство женщин живут в состоянии хронического истощения.

«Настоящая зрелость (и женская, и мужская) — это не способность бесконечно тащить все на себе. Это способность строить жизнь так, чтобы в ней было место не только обязанности, но и поддержке», — добавила Рубштейн.

По ее мнению, стоит быть осторожнее с формулировкой, что женщины стали сильнее мужчин.

«На мой взгляд, это не очень точный способ описывать происходящее. Я бы говорила не о том, что женщины стали сильнее мужчин в буквальном смысле, а о том, что изменилась сама общественная и психологическая конструкция силы. Мужчина был добытчиком, женщина в значительной степени зависела от него материально и социально, а устойчивость семьи держалась на распределении ролей, которое казалось естественным и почти не обсуждалось», — высказалась она.

Психолог объяснила, почему женщины оказались лучше подготовлены к реальности.