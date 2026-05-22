Мужчинам назвали пять признаков вредной мастурбации

Уролог Марк Гадзиян заявил, что в некоторых случаях мужчинам может навредить мастурбация, хотя в целом она полезна для здоровья. В Telegram-канале он назвал пять признаков, по которым можно определить, что самоудовлетворение вышло из-под контроля.

Во-первых, по словам Гадзияна, мастурбация становится проблемой, когда она заменяет реальный секс. Во-вторых, тревожным признаком является возникновение чувства вины после самоудовлетворения.

«Это приводит к циклу: стыд — еще больше мастурбации — еще больше стыда. Вред идет не от акта, а от того, как к нему относятся», — пояснил доктор.

В-третьих, мастурбация вредит, если из-за нее появляются микротравмы, раздражение или боли в интимной зоне, добавил врач. Это говорит о том, что необходимо снизить частоту и интенсивность процесса. В-четвертых, самоудовлетворение не идет на пользу, если из-за него формируется искаженное представление о сексе.

«В сочетании с постоянным просмотром порнографии и частой мастурбацией у некоторых мужчин складывается модель секса как чего-то исключительно гиперактивного, без эмоциональной составляющей. Это ведет к разочарованию в реальных партнерах и снижению удовлетворенности живым сексом», — написал Гадзиян.

В-пятых, по его словам, серьезные проблемы начинаются тогда, когда мужчина мастурбирует по 10 раз в день, то есть у него формируется зависимость. В результате человек может даже прекратить общение с друзьями, перестать ходить на работу или учебу, предупредил специалист.

