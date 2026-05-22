Психолог объяснил, почему весной часто хочется кардинальных перемен

Эксперт в области психологии Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», почему весной часто хочется кардинальных перемен. С точки зрения биологии становится больше света, меняется режим сна, повышается активность, и психика начинает воспринимать весну как символ обновления. В когнитивной психологии это называют эффектом нового цикла: человеку кажется, что наступил подходящий момент начать всё заново.

«В данной ситуации можно выделить несколько типов людей. «Беглецы» хотят уехать и всё бросить. «Реформаторы» начинают резко менять работу, отношения или внешность. «Исследователи» идут учиться, путешествовать, пробовать новое. Существует «импульсивный тип», который рискует наломать дров, принимая решения на эмоциях», — отмечает психолог.

Само желание перемен не плохое и не хорошее. Опасно не чувство, а его спонтанность. Полезно использовать правило «малых изменений»: не увольняться за один день, а для начала взять отпуск или поговорить с людьми из новой сферы. Существует простое упражнение «Весенний аудит жизни»: разделите лист на четыре сектора: работа, отношения, тело, интересы. И в каждом ответьте: что вас истощает, что даёт энергию, чего хочется добавить уже сейчас — это поможет разобраться в себе и совершить правильный выбор.

