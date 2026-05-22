Психолог дала советы, как снять стресс на работе

Снять стресс на работе помогут специальные упражнения. При этом наиболее эффективным способом избавиться от напряжения будет коллективная практика. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

© Газета.Ru

Специалист напомнила, что существуют стандартные индивидуальные способы снять стресс, такие как прогулка на свежем воздухе, дыхательные упражнения, ходьба по офису и другая физическая нагрузка. Не менее важно уделять внимание профилактике, меняя отношение к происходящим вещам. Для этого необходимо научиться думать по-другому и не акцентировать внимание на плохих моментах.

При этом, по словам психолога, самым эффективным является коллективный вариант снятия напряжения. Нервная система сотрудников, находящихся в стрессе, не справляется, если не озвучивать свои переживания. Ради избежания конфликтов внутри коллектива рекомендуется «пострессовать» с коллегами.

«Многое зависит и от руководителя. Когда он честно говорит: «Да, сейчас ситуация в компании плохая, я тоже нервничаю» – стирается вертикальная граница, коллективу становится легче. Кризисные моменты лучше проживаются в командах, где есть эмоциональное понимание и нет враждебности», — отметила эксперт.

Она рассказала, что сотрудники некоторых компаний раз в две недели устраивают «пятницу нытья». В этот день коллеги собираются после обеда и на протяжении двух часов делятся, в чем испытывают трудности. Благодаря этому им удается выпустить негативные эмоции до того, как они дойдут до пика.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне работают не по профессии за невысокую зарплату.