Психолог ответила, как перестать стесняться заниматься на спортплощадках

Психолог Карина Шувалова рассказала «Чемпионату», как перестать стесняться заниматься на уличных спортплощадках. По её словам, часто причина кроется в страхе оценки: кажется, что все смотрят, осуждают или сравнивают. Но в реальности большинство людей сосредоточено на себе.

«Чтобы снизить тревогу, важно начинать постепенно. Можно выбрать менее людное время, взять с собой наушники или начать с простых упражнений, в которых вы чувствуете себя увереннее. Хорошо помогает фокус не на том, как вы выглядите со стороны, а на ощущениях и целях: вы пришли не понравиться окружающим, а позаботиться о здоровье», — сказала эксперт.

Также важно помнить: уверенность появляется не до действия, а после многократного опыта. Чем чаще человек выходит заниматься, несмотря на стеснение, тем быстрее мозг привыкает к ситуации и воспринимает её как безопасную. И главное — право занимать место в спортивном пространстве есть у всех, независимо от уровня подготовки, возраста или внешности.

