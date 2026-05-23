Психологи объяснили, почему люди дают имена машинам и роботам-пылесосам

Многие дают имена своим автомобилям, извиняются перед задетым стулом и искренне переживают, если у робота-пылесоса «выдался тяжелый день». Привычка наделять неодушевленные предметы и животных человеческими чертами (антропоморфизм) распространена повсеместно. До сих пор считалось, что это не более чем забавная психологическая причуда. Однако масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Emotion, доказывает: это явление имеет глубокие эмоциональные последствия, способные менять поведение людей.

Пять экспериментов и 2000 участников

Исследовательскую группу возглавил доктор Йен-Пинг Чанг из Университета Тасмании (Австралия). Ученые провели серию из пяти контролируемых онлайн-экспериментов, в которых приняли участие более 2000 добровольцев из США.

Участников разделили на две группы. Первой предлагали тексты, где объект описывался через «человеческие» метафоры. Например, им говорили, что компьютеры умнеют с каждым днем и развивают подобие свободы воли. Вторая группа получала строго сухую, техническую информацию о процессорах и микросхемах. Аналогичные тесты провели с текстами об алгоритмах искусственного интеллекта, дождевых лесах Амазонии и мощном океаническом течением Куросио, которое формирует мягкий климат в Японии и Тайване.

Рождение благодарности: секрет в намерениях

Результаты удивили психологов. Люди, читавшие «очеловеченные» описания, начинали воспринимать компьютеры или экосистемы как эмоциональных персонажей. Возникало сильное чувство доверия, искренней благодарности и измеримое желание защищать эти объекты.

Раньше считалось, что благодарность возникает только как ответ на реальную, осознанную услугу от другого человека. Новая работа опровергает это убеждение. Главным триггером эмоций оказалась не практическая польза, а намерение.

Стоило людям поверить, что машина или природа «желают им добра» и обладают доброй волей, как запускался механизм эмоциональной привязанности.

Экологический мост и ловушки IT-гигантов

Это открытие имеет колоссальное практическое значение, в первую очередь для защиты климата. Испытуемые, которые очеловечивали леса Амазонии или течение Куросио, выразили гораздо более сильное желание жертвовать деньги и участвовать в экологических кампаниях. Ученые наглядно доказали, что антропоморфизм служит мостом к реальным природоохранным действиям. Рассказы о природе, наделенной «разумом», работают эффективнее, чем сухие статистические отчеты.

Однако у этой медали есть и обратная сторона — риск нездоровой привязанности. Технологические компании намеренно дают ИИ человеческие имена (Siri, Alexa) и наделяют их мягкими голосами. Это целенаправленно подталкивает пользователей к эмоциональной зависимости и даже влюбленности в чат-ботов.