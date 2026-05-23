Психотерапевт рассказала, как помочь психике отдохнуть без отпуска

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», как помочь психике отдохнуть без отпуска. Она рекомендовала не ждать «идеального момента». Даже три-четыре дня цифрового детокса (полный отказ от рабочих чатов и почты) дают нервной системе возможность переключиться с режима «бей или беги» на режим восстановления.

«Внедрите микроотдых. Техника Pomodoro (25 минут работы/пять минут отдыха) — не просто тайм-менеджмент. Короткие паузы снижают уровень кортизола и предотвращают когнитивное истощение. Ведите «дневник усталости». Записывайте одно-два предложения в день: «Сегодня почувствовал(а) раздражение, когда...». Это помогает отследить триггеры и вовремя обратиться за помощью», — посоветовала эксперт.

Обратитесь к специалисту, если симптомы длятся более двух-трёх недель. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и, при необходимости, мягкая фармакологическая поддержка эффективно восстанавливают ресурс. Отпуск — это не роскошь, а профилактика психических расстройств. Игнорирование сигналов организма ведёт к тому, что на восстановление уходят месяцы, а не дни.

