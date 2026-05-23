Почему женщины перестали бояться развода

На днях журналист Лиза Лазерсон завила, что развод для женщин перестал выглядеть личной катастрофой. Порой он даже воспринимается, как старт новой жизни. А потому, не боясь общественного порицания, они смелее отваживаются на него. Почему это происходит и к чему может привести? Мы попытались в этом разобраться. Расправила крылья Что и говорить, ещё лет десять назад бесспорно считалось, что женщины переживают развод тяжелее мужчин. По данным специалистов, больше половины представительниц слабого пола после развода впадали в тяжелейшую депрессию.

Одни ответственность за уход мужа возлагали на себя – «это потому, что я толстая», «плохая хозяйка», «никому такая не нужна» т.д. Другие входили в образ жертвы – несчастной и брошенной. Особенно если развод происходил не по их инициативе и тем более вопреки их собственному желанию.

Так или иначе, самооценка начинала стремиться к уровню плинтуса. Масла в огонь подливало и ощущение ущербности. Замужество долгое время считалось одним из признаков женской состоятельности, и статус «разведёнки» как бы наглядно свидетельствал о неполноценности.

Однако в последнее время, как отмечает Лиза Лазерсон, развод больше не переживается женщинами как социальный провал и личная катастрофа, скорее, воспринимается как второй старт. И это хорошо заметно по соцсетям.

«Женщины самодовольно демонстрируют послеразводный glow-up – лицо человека, который только что вышел из пожара и почему-то стал выглядеть лучше, чем до него. И если раньше главная «разведёнка» страны Алла Пугачёва была фигурой почти трагической – сильной уставшей женщиной, поющей о любви как о форме страдания, – то теперь это Ольга Бузова, у которой после расставания случился творческий ренессанс с бесконечной демонстрацией независимости, энергии и спокойной самовлюблённости», – пишет Лиза.

Дела Ольги Бузовой и в самом деле пошли в гору именно после развода. И не у неё одной.

Так, до развода в активе Агаты Муцениеце, по большому счёту, было лишь звание звезды «Закрытой школы» и жены Павла Прилучного, с которым они и познакомились на съёмках этого сериала. Крах отношений Агата переживала очень болезненно.

«Облажалась во всём», – горько сетовала она.

На волне интереса к подробностям их расставания с Прилучным Агата запустила ток-шоу «Честный развод». Одновременно подоспело и предложение стать ведущей в детском «Голосе». Потом пошли приглашения в различные сериалы. Сегодня Агата – вполне востребованная актриса, да ещё и счастливая жена – в прошлом году она вышла замуж за знаменитого музыканта Петра Дрангу.

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным хотя семейного счастья и не обрела, тем не менее по части успешности даже бывшего мужа за пояс заткнула.

Уход мужа стал кошмарным ударом. Ситуация усугублялась ещё и тем, что за девять лет семейной жизни Аршавин так и не оформил отношения с ней официально, и после его ухода Юля, по сути, даже не могла ни на что претендовать.

Первое время после его ухода Юля описывала как «пустые страницы», но, постепенно оправившись от шока, она начала эти страницы понемногу заполнять.

Сегодня она – популярная телеведущая, которую приглашают в различные ток-шоу уже в качестве звёздной гостьи, а не брошенной жены Аршавина. Лёгкость бытия Да и обычные женщины наперебой делятся опытом, как благодаря разводу почувствовали облегчение.

«Принять решение мужа уйти и то, что теперь моя жизнь навсегда изменится безвозвратно, поначалу было просто невыносимо. Но потом поняла, что меня страшили именно изменения, а вовсе не расставание с мужем. Я столько лет подстраивалась под него, старалась, чтобы ему было хорошо. А теперь я могу заботиться о собственном хорошо. И так это оказалось увлекательно», – делится в соцсетях Светлана.

Многие женщины признаются, что после того как отпала необходимость заботиться о муже, у них появилось время на себя, даже несмотря на наличие детей.

«После развода думала, что одна с ребёнком не смогу. И внезапно через месяц поняла, что нагрузка у меня не возросла, а даже, наоборот, появилось личное, только моё время. Сейчас жалею только о том, что уходить надо было года на два раньше, чтобы не так травмировать дочь», – делится опытом одна из пользовательниц.

Некоторые отмечают, что после расставания с мужем им, как ни странно, наконец, стало хватать денег.

«После развода внезапно обнаружила, что у меня остаются деньги на разные приятные мелочи для себя. Потом денег становилось всё больше и больше (я росла профессионально, и заработки тоже). Помню первое ощущение самостоятельной покупки, когда не могла выбрать, какое пальто себе купить – серое или чёрное с капюшоном, а потом поняла, что могу купить их оба!» – с гордостью вспоминает Светлана.

По мнению ряда женщин, в условиях сегодняшнего равноправия, когда они зарабатывают на равных с мужчиной, необходимость полагаться на мужа практически отпала. И если совместная жизнь не приносит радости или становится некомфортной, то смысла её сохранять просто нет.

«Чаще всего в такие моменты женщина понимает, что ей легче будет обходиться без мужчины, поскольку он превратился в чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. И чаще всего принимается решение – бросить. Потому что зачем ей дополнительная обуза?» – делится своим мнением пользовательница Наталья.

Согласно социологическим исследованиям, стадии развода у мужчин происходят значительно сложнее, чем у женщин. Как правило, дети после развода родителей остаются с матерью, а это дополнительный стресс для отца, особенно если он любит ребёнка. Если мужчина после расставания остаётся в одиночестве, у него появляется свободное время, которое иногда нечем занять. Если он испытывает чувство вины, а бывшая жена упрекает его в разводе, то это может привести к глубокой и затяжной депрессии. Свободный полёт Психологи тоже отмечают, что сегодня разведённая женщина всё реже воспринимается как безусловная жертва – как обществом, так и ею самой.

Времена, когда наличие мужа являлось гарантией стабильности, уходят в прошлое. Мужчина был главной поддержкой и опорой, кормильцем семьи, хозяином в доме. А потому и замужество воспринималось как одна из главных жизненных задач и целей. Как писала Агата Кристи, замужество для девушки во времена её молодости считалось работой. Жена, находясь на содержании мужа, должна была служить ему верой и правдой. С развитием эмансипации и благодаря успешной борьбе женщин за свои права ситуация в корне изменилась.

Шаг за шагом слабый пол вторгался в сферы, которые исторически считались мужскими. Сначала женщины надели брюки. Затем встали к станкам, потом примерили кресла руководителей. Женщины научились зарабатывать деньги и принимать решения – то есть выполнять функции, считавшиеся исконно мужскими.

«Размываются жёсткие гендерные роли. Модель «муж – добытчик, жена – хранительница очага» перестаёт быть универсальной»,– объясняет известный психолог Евгений Кульгавчук.

Как следствие, и замужество постепенно перестаёт быть единственным мерилом женской состоятельности. Многим представительницам слабого пола удаётся сделать неплохую карьеру, и эти достижения ценятся ими и окружающими порой куда больше, чем обладание статусом замужней.

В результате у слабого пола уже нет необходимости зубами вгрызаться в неблагополучные отношения только ради заветного штампа в паспорте.

Но даже те женщины, для которых развод изначально представлялся жуткой трагедией, спустя время после него часто, наоборот, как та же Юля Барановская, расправляют крылья. Специалисты называют это посттравматическим ростом. В результате сильного потрясения происходит переосмысление своего прошлого, осознание ошибок, осмысление жизненных потребностей.

Одни представительницы слабого пола после развода решают задержаться в одиночном плавании. Кто-то – чтобы не травмировать детей. Кто-то – потому, что не хочет больше прикладывать усилия для отношений и вкладываться в них. Другие всё-таки отваживаются на повторный заплыв по семейным водам. И поскольку благодаря прошлому неудачному опыту они чётко понимают, какого мужчину хотели бы видеть рядом, этот заплыв очень часто оказывается гораздо счастливее предыдущего.